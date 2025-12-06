MadWalk 2025 Mega
Stranger Things 5: Τα 3 κραυγαλέα λάθη που εξόργισαν τους fans

Λάθη σε ημερομηνίες, ηλικίες και σκηνές που δεν ταιριάζουν με το παρελθόν της σειρά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι fans του Stranger Things φαίνεται πως εντόπισαν μια σειρά από ασυνέχειες και λάθη στη 5η σεζόν της σειράς και δεν άργησαν να τα επισημάνουν στα social media.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία των πρώτων 4 επεισοδίων του τελευταίου κύκλου, οι θεατές άρχισαν να συγκρίνουν τις νέες σκηνές με αυτές των προηγούμενων σεζόν και γρήγορα βρέθηκαν αντιμέτωποι με αρκετές αντιφάσεις. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα flashbacks του Will (Noah Schnapp) στο 4ο επεισόδιο, τα οποία φαίνεται να «ξαναγράφουν» κομμάτια της ιστορίας του, ακόμη και την ηλικία του όταν χάθηκε στο Upside Down.

Διάβασε επίσης: Το να χειροκροτείς όρθιος στο σαλόνι σου ενώ βλέπεις Stranger Things είναι μια εμπειρία μοναδική

Η λάθος ανάμνηση για το χτίσιμο του Castle Byers

Στα τελευταία λεπτά του 4ου επεισοδίου, ο Will αρχίζει να αποκτά τις δικές του υπερφυσικές δυνάμεις ενώ θυμάται καθοριστικές στιγμές της παιδικής του ηλικίας: τις στιγμές με τη μητέρα του Joyce, τη γνωριμία του με τον Mike στο σχολείο και φυσικά το χτίσιμο του Castle Byers μαζί με τον Jonathan. Κι όμως, η σκηνή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στο flashback, τα δύο αδέλφια φαίνονται να χτίζουν το καταφύγιό τους σε μια ήρεμη, ηλιόλουστη μέρα, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε αφηγηθεί ο Jonathan στη 2η σεζόν.

«Ο Jonathan είχε πει ότι όταν έφτιαξαν το Castle Byers έβρεχε καταρρακτωδώς και ότι αρρώστησαν για μια ολόκληρη εβδομάδα», σχολίασε ένας χρήστης. «Επίσης δεν βγάζει νόημα να είναι τόσο χαλαροί, αφού ήταν η ίδια μέρα που ο πατέρας τους έφυγε από το σπίτι.» Άλλος φαν πρόσθεσε: «Κανείς δεν είδε ότι στο flashback το χτίζουν σε λιακάδα, ενώ στη 2η σεζόν ο Jonathan είπε ότι έμειναν ξύπνιοι όλη νύχτα μέσα στη βροχή και αρρώστησαν μετά; Τεράστιο plot hole.»

Το αρχικό περιστατικό περιγράφεται στο επεισόδιο «The Mind Flayer», όπου ο Jonathan λέει: «Μείναμε όλη τη νύχτα να χτίζουμε το Castle Byers… όπως το είχες ζωγραφίσει. Άργησε πολύ γιατί ήσουν χάλια στο σφυρί. Έπαιρνες πάντα το καρφί λάθος. Και μετά άρχισε να βρέχει, αλλά δεν φύγαμε. Αρρωστήσαμε για μια εβδομάδα. Αλλά έπρεπε να το τελειώσουμε, θυμάσαι; Έπρεπε.»

Το Stranger Things συνεχίζεται με νέους χαρακτήρες - Η αποκάλυψη-έκπληξη των δημιουργών

Το λάθος με την ηλικία του Will

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μοναδικό λάθος που εντόπισαν οι θεατές. Στο επεισόδιο «The Turnbow Trap», η Joyce αναφέρει ότι ο Will ήταν 11 ετών όταν εξαφανίστηκε στο Upside Down. Παρ’ όλα αυτά, το επίσημο φυλλάδιο εξαφάνισης που βλέπουμε παλαιότερα στη σειρά τον παρουσιάζει ως… 12 ετών.

Ο όρος «Birthdaygate»

«Η Joyce λέει ότι ήταν 11, αλλά δεν ήταν 12 όταν χάθηκε;» ρώτησε ένας χρήστης. Κάποιος άλλος σχολίασε: «Το Birthdaygate έχει ξεφύγει, γιατί ήταν ξεκάθαρα 12 και όχι 11.» Ο όρος «Birthdaygate» προέκυψε από μια ακόμη ασυνέχεια γύρω από τον Will, αφού το 2ο επεισόδιο της 4ης σεζόν διαδραματίζεται ανήμερα στα γενέθλιά του, 22 Μαρτίου, αλλά ούτε ένας χαρακτήρας δεν το αναφέρει, αφήνοντας τους φαν να αναρωτιούνται αν όλοι… το ξέχασαν.

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Τα αστρονομικά ποσά που παίρνει κάθε μέλος του cast – Ποιος είναι πρώτος και ποιος τελευταίος στη λίστα

Δες κι αυτό…

