MadWalk 2025 Mega
Streaming News 07.12.2025

Έφηβοι, τέρατα και ’80s vibes: 5 ταινίες για να δεις αν λατρεύεις το Stranger Things

Για όσους αναζητούν την ίδια ατμόσφαιρα μυστηρίου και εφηβικής περιπέτειας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγες σειρές και ταινίες έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν την ατμόσφαιρα των ’80s, τις φιλίες της εφηβείας και το υπερφυσικό μυστήριο τόσο ολοκληρωμένα όσο το Stranger Things. Το μείγμα νοσταλγίας, ήπιου τρόμου, μικροαστικών μυστικών και κυβερνητικών πειραμάτων δημιούργησε ένα μοναδικό ύφος: ποδήλατα που χάνονται στη νύχτα, λαμπάκια που τρεμοπαίζουν σαν κωδικοποιημένα μηνύματα και πλάσματα που θυμίζουν Σπίλμπεργκ αλλά πιο σκοτεινά, πιο απειλητικά.

Αν σου λείπει το Hawkins ή περιμένεις με ανυπομονησία τα επόμενα επεισόδια, υπάρχουν αρκετές ταινίες που κουβαλούν την ίδια αύρα: παιδιά που βλέπουν καθαρότερα απ’ όλους, απειλές από άλλες διαστάσεις, μουσική από συνθεσάιζερ που στήνει ατμόσφαιρα και μια αδιάκοπη ανάγκη για περιπέτεια.

Το Stranger Things συνεχίζεται με νέους χαρακτήρες - Η αποκάλυψη-έκπληξη των δημιουργών

Διάβασε επίσης: Το να χειροκροτείς όρθιος στο σαλόνι σου ενώ βλέπεις Stranger Things είναι μια εμπειρία μοναδική

Οι παρακάτω ταινίες δεν μοιάζουν απλώς με το Stranger Things, πολλές αποτέλεσαν την ίδια τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε το σύμπαν της σειράς. Ένας ολοκαίνουργιος οδηγός για να νιώσεις ξανά την μαγεία εκείνης της εποχής.

5  ταινίες για να δεις αν δηλώνεις φαν του Stranger Things

1. ET the Extra-Terrestrial (1982)

Το κλασικό έργο του Σπίλμπεργκ για ένα παιδί που προσπαθεί να προστατεύσει ένα πλάσμα από έναν άλλο κόσμο. Η Eleven είναι σχεδόν μια πιο ανθρώπινη εκδοχή του ΕΤ, ευάλωτη, κυνηγημένη, αλλά γεμάτη δύναμη.

2. Fear Street (Τριλογία, 2021)

Μια κατάρα που στοιχειώνει μια πόλη μέσα σε διαφορετικές δεκαετίες. Μια μικρή κοινότητα παγιδευμένη σε σκοτεινές δυνάμεις και έφηβοι που ψάχνουν την αλήθεια.

3. Super 8 (2011)

Μια ομάδα παιδιών γίνεται μάρτυρας ενός μυστηριώδους ατυχήματος που απελευθερώνει κάτι ανεξήγητο. Στρατιωτικά μυστικά, πλάσματα που ξεφεύγουν και μικρές πόλεις γεμάτες μυστήριο.

4. Summer of 84 (2018)

Μια παρέα παιδιών υποψιάζεται ότι ο γείτονάς τους είναι κατά συρροή δολοφόνος. Υπάρχει η προαστιακή παράνοια και η αίσθηση ότι «κάτι δεν πάει καλά».

5. Close Encounters of the Third Kind (1977)

Σπίλμπεργκ και ανεξήγητα φαινόμενα σε μια ταινία γεμάτη θαυμασμό και μυστήριο. Το παράξενο που εισβάλλει στη συνηθισμένη ζωή.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Ο λόγος που άλλαξε η ηθοποιός που υποδύεται τη Holly Wheeler

