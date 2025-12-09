MadWalk 2025 Mega
Η αποκάλυψη του Αργύρη Αγγέλου για το reunion του Παρά Πέντε – «Έχουμε γυρίσει 5 καινούργιες σκηνές»

Αργύρης Αγγέλου Παρά Πέντε
Η συγκινητική επιστροφή της λατρεμένης σειράς και η άγνωστη ιστορία πίσω από τη δημιουργία του reunion
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Αργύρης Αγγέλου βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show και μίλησε με ενθουσιασμό για το μεγάλο γεγονός που περίμεναν χιλιάδες τηλεθεατές: το επετειακό reunion της σειράς «Παρά Πέντε». Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, η θρυλική παρέα ξανασυναντιέται, αυτή τη φορά μέσα από το Mega, για ένα επεισόδιο – φόρο τιμής που όπως όλα δείχνουν θα είναι άκρως συγκινητικό και γιορτινό.

Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, κανείς δεν περίμενε ότι ο δημιουργός της σειράς, Γιώργος Καπουτζίδης, θα έλεγε ποτέ το «ναι» σε μια επιστροφή. «Ο Γιώργος πάντα ήταν απόλυτος στο ότι δεν θα ξανασχοληθούμε με το Παρά Πέντε. Ούτε συζήτηση!», είπε χαρακτηριστικά ο Αγγέλου, εξηγώντας πως η ιδέα του επετειακού επεισοδίου τους έπιασε όλους εξ απίνης. Όταν όμως ο Καπουτζίδης, σε μία τηλεοπτική του εμφάνιση, ανέφερε ότι “ίσως για τα 20 χρόνια πρέπει κάτι να κάνουμε”, το καστ έμεινε άφωνο. «Αναρωτηθήκαμε αν άκουσαμε σωστά», δήλωσε γελώντας.

Ο ηθοποιός τόνισε πως όλοι αρχικά θεώρησαν ότι ο σεναριογράφος παρασύρθηκε από τη συγκίνηση της στιγμής. Ωστόσο, η παραγωγή του Mega δεν άργησε να επικοινωνήσει μαζί τους, δίνοντάς τους να καταλάβουν ότι το reunion ήταν πλέον πραγματικότητα. «Ήταν σαν δώρο από το πουθενά… λες και κάποιος μας το άφησε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο», ανέφερε συγκινημένος.


Η πρώτη μέρα στο σετ ήταν για όλους μια μικρή έκρηξη νοσταλγίας. «Μαζεύτηκαν πρόσωπα που είχαμε να δούμε χρόνια: μακιγιέρ, κομμωτές, ενδυματολόγοι, φωτιστές, σκηνοθέτες… άνθρωποι που συνέβαλαν ώστε το Παρά Πέντε να γίνει ό,τι έγινε», είπε. Μάλιστα περιέγραψε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο: όταν η κομμώτρια του ζήτησε να του φτιάξει το χαρακτηριστικό τσουλούφι του ρόλου του, συνειδητοποίησε πόσο πολύ είχαν αλλάξει οι εποχές αλλά και πόσο δυνατά συναισθήματα επανήλθαν.

Το επεισόδιο – έκπληξη περιλαμβάνει πέντε ξεχωριστές σκηνές, οι οποίες δεν επαναλαμβάνουν την παλιά πλοκή, αλλά παρουσιάζουν την πορεία των ηρώων μέσα στα 20 χρόνια που μεσολάβησαν. Κάθε σκηνή φωτίζει μια καθοριστική στιγμή, ένα κομμάτι της ζωής τους που δεν είδαμε ποτέ στην οθόνη.


Σύμφωνα με τον Αγγέλου, το reunion διατηρεί τη χιουμοριστική και γλυκιά ατμόσφαιρα που αγαπήθηκε από το κοινό, αλλά έχει και κάτι βαθιά συγκινητικό: το αίσθημα της επανένωσης. «Αυτό που θα παρακολουθήσετε είναι μια γιορτή λαμπερή, φωτεινή και γεμάτη Χριστούγεννα. Είναι η δική μας ευχαριστία στον κόσμο που κράτησε τη σειρά ζωντανή επί δύο δεκαετίες», δήλωσε κλείνοντας.

