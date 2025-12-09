Star Wars: 50 χρόνια μετά η θρυλική ταινία επιστρέφει στα σινεμά

Η επιστροφή μιας κινηματογραφικής θρυλικής στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Η Lucasfilm ανακοίνωσε ότι η αυθεντική, αμοντάριστη εκδοχή του «Star Wars» του George Lucas, όπως προβλήθηκε το 1977, θα κυκλοφορήσει ξανά στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Φεβρουαρίου 2027, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την πρώτη της εμφάνιση. Πρόκειται για την πρώτη ευρείας κυκλοφορίας προβολή της πρωτότυπης ταινίας εδώ και περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, ένα γεγονός που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα σχεδόν αδύνατο.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του «Star Wars» και ήρθε να δικαιώσει μήνες διαδικτυακών φημών σχετικά με πιθανή αποκατάσταση του αρχικού υλικού. Οι συζητήσεις είχαν ενταθεί μετά τον εντοπισμό και την προβολή ενός σπάνιου, αποκατεστημένου αντιγράφου της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το προηγούμενο έτος. Αν και δεν είναι σαφές αν η διανομή του 2027 αφορά το ίδιο αντίγραφο, το σίγουρο είναι ότι έχει προηγηθεί περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να καταστεί κατάλληλο για μαζική προβολή.

Ο George Lucas είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε την επανακυκλοφορία της αυθεντικής εκδοχής, θεωρώντας πως δεν αντιπροσώπευε το δημιουργικό όραμά του. Χαρακτηριστικά, κατά την κυκλοφορία της τριλογίας σε VHS το 1995, το διαφημιστικό σύνθημα ανέφερε «Η πρωτότυπη, για τελευταία φορά». Όπως αποδεικνύεται, εκείνη η «τελευταία φορά» δεν ήταν τελικά η οριστική. Παράλληλα, η αρχική ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί για την επέτειο των 50 ετών ήταν η 30ή Απριλίου 2027. Ωστόσο, η Lucasfilm φαίνεται να επέλεξε μια διαφορετική ημερομηνία για την κυκλοφορία για την αυθεντική έκδοση της ταινίας, διαχωρίζοντάς την πιθανώς από τυχόν προβολές της μεταγενέστερης «Special Edition».

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Lucasfilm σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για το κινηματογραφικό σύμπαν του «Star Wars». Η νέα, περιορισμένη κυκλοφορία θα επιτρέψει στο κοινό να βιώσει ξανά την εμπειρία της ταινίας που άλλαξε τους κανόνες της επιστημονικής φαντασίας, με την αυθεντική μορφή και την πρωτοποριακή απλότητα που καθήλωσε τους θεατές του 1977. Μια εμπειρία που για χρόνια φαινόταν αδύνατο να επαναληφθεί, επιστρέφει τώρα στις σκοτεινές αίθουσες ως ένας φόρος τιμής στην πολιτισμική κληρονομιά του George Lucas.

