MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 09.12.2025

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην Αθηναϊκή νύχτα με την πιο ανατρεπτική συνεργασία του χειμώνα

Γιώργος Μαζωνάκης
Κάθε Πέμπτη και Σάββατο ένα σχήμα που ενώνει δύο διαφορετικές μουσικές γενιές
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται για μια δυναμική επάνοδο στην αθηναϊκή διασκέδαση, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά ύστερα από καιρό τη σκηνή της Ακτής Πειραιώς. Δίπλα του αυτή τη σεζόν θα βρεθεί ο APON, ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς, σε ένα σχήμα που αναμένεται να συζητηθεί.

Το νέο πρόγραμμα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου, με τους δύο καλλιτέχνες να εμφανίζονται κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τους δει όχι μόνο σε solo εμφανίσεις, αλλά και να ακούσει ζωντανά το ντουέτο τους, το οποίο ήδη έχει αγαπηθεί έντονα και θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα collabs της χρονιάς.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για τη θέση του στο «The Voice»

Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση αποχωρεί από τις νυχτερινές πίστες

Ο Μαζωνάκης, μέσω ενός προσωπικού του μηνύματος προς το κοινό, μίλησε για την επιστροφή του στη σκηνή της Ακτής Πειραιώς, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον συγκεκριμένο χώρο. Όπως εξομολογήθηκε, η νέα σεζόν θα έχει άλλο «χρώμα», με διαφορετικό σκηνικό και ανανεωμένη ενέργεια που υπόσχεται να θυμίσει στους θαυμαστές του γιατί παραμένει ένας από τους πιο ανατρεπτικούς και διαχρονικούς performers της ελληνικής μουσικής.

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

«Είμαι εδώ, στην Ακτή Πειραιώς, κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Σε έναν χώρο με ιστορία, που έχει φιλοξενήσει κορυφαίους του τραγουδιού», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα περίοδο στην καλλιτεχνική του διαδρομή.

Παράλληλα, προτρέπει τους θαυμαστές του να είναι παρόντες για να ακούσουν και τον APON στο κοινό τους τραγούδι – ένα κομμάτι που, όπως λέει, «έχει ήδη αφήσει το στίγμα του». Με το χαρακτηριστικό του ύφος καταλήγει: «18.12 στην Ακτή Πειραιώς… Δηλώνω Παρών!» Η συνεργασία Μαζωνάκη – APON αναμένεται να φέρει έναν φρέσκο αέρα στη νυχτερινή Αθήνα, παντρεύοντας τη βραδινή ενέργεια του λαϊκού με τον μοντέρνο ήχο της νέας γενιάς.

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Εξομολογήθηκε για πρώτη φορά τη σκέψη της για μωρό μέσω παρένθετης μητέρας

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Apon ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ μπουζούκια συνεργασία ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Star Wars: 50 χρόνια μετά η θρυλική ταινία επιστρέφει στα σινεμά

Star Wars: 50 χρόνια μετά η θρυλική ταινία επιστρέφει στα σινεμά

09.12.2025
Επόμενο
Τα πιο chic και on budget γυναικεία fashion δώρα που μπορείς να κάνεις στο Secret Santa

Τα πιο chic και on budget γυναικεία fashion δώρα που μπορείς να κάνεις στο Secret Santa

09.12.2025

Δες επίσης

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του on stage – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Μουσικά Νέα

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του on stage – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

09.12.2025
«One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη
Μουσικά Νέα

«One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη

09.12.2025
Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!
Μουσικά Νέα

Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!

09.12.2025
Η Άννα Βίσση αποχωρεί από τις νυχτερινές πίστες
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση αποχωρεί από τις νυχτερινές πίστες

09.12.2025
Ελένη Φουρέιρα: Εξομολογήθηκε για πρώτη φορά τη σκέψη της για μωρό μέσω παρένθετης μητέρας
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Εξομολογήθηκε για πρώτη φορά τη σκέψη της για μωρό μέσω παρένθετης μητέρας

09.12.2025
Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της και ο αντικαταστάτης της στο «The Voice»
Videoclips

Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της και ο αντικαταστάτης της στο «The Voice»

09.12.2025
Από τον Χατζηγιάννη μέχρι την Ζουγανέλη: Οι τραγουδιστές που δοκιμάστηκαν στην υποκριτική και πέτυχαν
Μουσικά Νέα

Από τον Χατζηγιάννη μέχρι την Ζουγανέλη: Οι τραγουδιστές που δοκιμάστηκαν στην υποκριτική και πέτυχαν

09.12.2025
Τα 30 κορυφαία χριστουγεννιάτικα τραγούδια του 21ου αιώνα σύμφωνα με το Billboard
Μουσικά Νέα

Τα 30 κορυφαία χριστουγεννιάτικα τραγούδια του 21ου αιώνα σύμφωνα με το Billboard

09.12.2025
O Kira May Cry σπάει τα σύνορα με εμβληματική ευρωπαϊκή συνεργασία
Μουσικά Νέα

O Kira May Cry σπάει τα σύνορα με εμβληματική ευρωπαϊκή συνεργασία

08.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου