Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην Αθηναϊκή νύχτα με την πιο ανατρεπτική συνεργασία του χειμώνα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται για μια δυναμική επάνοδο στην αθηναϊκή διασκέδαση, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά ύστερα από καιρό τη σκηνή της Ακτής Πειραιώς. Δίπλα του αυτή τη σεζόν θα βρεθεί ο APON, ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς, σε ένα σχήμα που αναμένεται να συζητηθεί.

Το νέο πρόγραμμα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου, με τους δύο καλλιτέχνες να εμφανίζονται κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τους δει όχι μόνο σε solo εμφανίσεις, αλλά και να ακούσει ζωντανά το ντουέτο τους, το οποίο ήδη έχει αγαπηθεί έντονα και θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα collabs της χρονιάς.

Ο Μαζωνάκης, μέσω ενός προσωπικού του μηνύματος προς το κοινό, μίλησε για την επιστροφή του στη σκηνή της Ακτής Πειραιώς, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον συγκεκριμένο χώρο. Όπως εξομολογήθηκε, η νέα σεζόν θα έχει άλλο «χρώμα», με διαφορετικό σκηνικό και ανανεωμένη ενέργεια που υπόσχεται να θυμίσει στους θαυμαστές του γιατί παραμένει ένας από τους πιο ανατρεπτικούς και διαχρονικούς performers της ελληνικής μουσικής.

«Είμαι εδώ, στην Ακτή Πειραιώς, κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Σε έναν χώρο με ιστορία, που έχει φιλοξενήσει κορυφαίους του τραγουδιού», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα περίοδο στην καλλιτεχνική του διαδρομή.

Παράλληλα, προτρέπει τους θαυμαστές του να είναι παρόντες για να ακούσουν και τον APON στο κοινό τους τραγούδι – ένα κομμάτι που, όπως λέει, «έχει ήδη αφήσει το στίγμα του». Με το χαρακτηριστικό του ύφος καταλήγει: «18.12 στην Ακτή Πειραιώς… Δηλώνω Παρών!» Η συνεργασία Μαζωνάκη – APON αναμένεται να φέρει έναν φρέσκο αέρα στη νυχτερινή Αθήνα, παντρεύοντας τη βραδινή ενέργεια του λαϊκού με τον μοντέρνο ήχο της νέας γενιάς.

