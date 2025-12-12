Η απρόσμενη αναφορά της Lily Collins στον Κυριάκο Μητσοτάκη που βλέπει Emily in Paris

Η Lily Collins σχολίασε στην εκπομπή του Jimmy Fallon ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός βλέπει τη δημοφιλή σειρά για να χαλαρώνει

Η Lily Collins ήταν καλεσμένη στο «Tonight Show Starring Jimmy Fallon» με αφορμή την προώθηση της νέας σεζόν της σειράς «Emily in Paris». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός έκανε μια αναφορά έκπληξη στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη σχέση του με τη σειρά. Η Emily μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία, και η Lily Collins αντιμετώπισε με χιούμορ τη διεθνή συζήτηση για το πού «ανήκει» πλέον η ηρωίδα. Ο Jimmy Fallon σχολίασε ότι «παγκόσμιοι ηγέτες μαλώνουν για το Emily in Paris», αναφερόμενος στις αντιδράσεις από τη Ρώμη και στις δηλώσεις του Emmanuel Macron.

Σε αυτό το σημείο, η Lily Collins αποκάλυψε ότι γνωρίζει πως και ο Ελληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί τη σειρά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Ξέρετε, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δήλωσε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της γυναίκας του είναι το Emily in Paris και πως μετά από μια δύσκολη μέρα στο γραφείο, επιστρέφει στο σπίτι και παρακολουθεί τη σειρά με τη γυναίκα του».

@lilycollins reacts to World Leaders fighting over Emily in Paris #FallonTonight

Στη συνέχεια πρόσθεσε με έκπληξη: «Ήμουν σε φάση… Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».

Η τοποθέτηση της Lily Collins σχετίζεται με όσα είχε δηλώσει δημοσίως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μάιο του 2023. Σε συνέντευξή του στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, είχε αποκαλύψει ότι παρακολουθεί τη σειρά με τη σύζυγό του όταν θέλει να χαλαρώσει, χαρακτηρίζοντάς την «την απόλυτη χαλάρωση» και σημειώνοντας ότι τον διασκεδάζει ιδιαίτερα.

