MadWalk 2025 Mega
Τέχνες 11.12.2025

Picasso του 1 εκατομμυρίου δίνεται 100 ευρώ για καλό σκοπό

Ο οίκος Christie’s στο Παρίσι παρουσιάζει την τρίτη διοργάνωση της φιλανθρωπικής κλήρωσης όπου όλα τα έσοδα από τους λαχνούς θα διατεθούν στην έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια περίοδο όπου η τέχνη καλείται ξανά να λειτουργήσει ως μοχλός κοινωνικής προσφοράς, η διεθνής πρωτοβουλία «Ένας Picasso για 100 ευρώ» επιστρέφει, επιδιώκοντας να αποδείξει ότι ένα κορυφαίο έργο μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο ουσιαστικής στήριξης της επιστημονικής έρευνας. Ο οίκος Christie’s στο Παρίσι, για τρίτη φορά παρουσιάζει την φιλανθρωπική διοργάνωση «Ένας Picasso για 100 ευρώ», συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των φιλότεχνων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ.

Το έπαθλο της φετινής κλήρωσης είναι το εμβληματικό «Head of a Woman» Pablo Picasso που φιλοτεχνήθηκε το 1941. Πρόκειται για γκουάς σε χαρτί διαστάσεων 38,9 x 25,4 εκ. που αποτιμάται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Η απεικόνιση της Dora Maar ανήκει σε μια από τις πλέον δημιουργικές και αναγνωρίσιμες περιόδους του καλλιτέχνη και θεωρείται ιδιαίτερα περιζήτητη στη διεθνή αγορά. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2026.

120.000 διαθέσιμοι λαχνοί

Την πρωτοβουλία συνδιοργανώνουν η Péri Cochin και ο Olivier Picasso, με την έγκριση της Διοίκησης Κληρονομιάς Picasso και των νόμιμων δικαιούχων του καλλιτέχνη. Φέτος, όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η συμμετοχή γίνεται αποκλειστικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν έναν από τους 120000 διαθέσιμους λαχνούς. Το έργο παραχωρήθηκε σε προνομιακή τιμή από την Opera Gallery και τον ιδιοκτήτη της, Gilles Dyan.

Η κλήρωση αυτή έχει ιστορία που ξεκινά το 2013, όταν διοργανώθηκε για πρώτη φορά με σκοπό τη στήριξη της αποκατάστασης της Τύρου στον Λίβανο. Νικητής ήταν τότε ένας Αμερικανός 25 ετών. Η δεύτερη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2020 υπέρ της οργάνωσης Care. Νικήτρια ήταν μια 56χρονη κάτοικος του Βεντιμίλια στην Ιταλία, η οποία κέρδισε μια νεκρή φύση χάρη σε έναν από τους δύο λαχνούς που της είχε δωρίσει ο γιος της.

www.wikipedia.org

Η δράση του 2020 συγκέντρωσε 5,1 εκατομμύρια ευρώ, ποσό σημαντικό αλλά μικρότερο από τις αρχικές προσδοκίες των 20 εκατομμυρίων. Η φετινή διοργάνωση στοχεύει να ξεπεράσει τα 13 εκατομμύρια. «Επιδιώκουμε να υπερδιπλασιάσουμε το ποσό του 2020 και η έρευνα για το Αλτσχάιμερ αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα κινητοποίησης», σημειώνει η Péri Cochin. Ο Olivier de Ladoucette, πρόεδρος της Fondation Recherche Alzheimer, επισημαίνει τη δραματική έκταση της νόσου. «Περίπου 35 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με τη νόσο παγκοσμίως, εκ των οποίων 7 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για χρόνια παραμελήθηκε, επειδή θεωρήθηκε λανθασμένα ως φυσιολογική συνέπεια της γήρανσης».

Με τη στήριξη της οικογένεια Picasso

Το φετινό προσφερόμενο έργο θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό. Μόλις δύο χρόνια το χωρίζουν από το «Portrait of Dora Maar», το οποίο δημοπρατήθηκε τον Οκτώβριο στο Drouot και έφτασε τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογένεια Picasso στηρίζει ενεργά τη διοργάνωση. «Αποτελεί έναν τρόπο να συνεχίσουμε τη δέσμευση του παππού μας προς όσους έχουν ανάγκη», αναφέρει η οικογένεια.

