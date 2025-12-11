MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Living 11.12.2025

Ο μικρός Oscar Wilkins ανεβαίνει στη σκηνή ως… Elvis αντί για ξωτικό και γίνεται viral

Μια οικογενειακή παρεξήγηση μετατράπηκε στην πιο αξέχαστη στιγμή της χριστουγεννιάτικης σχολικής παράστασης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο 9χρονος Oscar Wilkins βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απρόσμενης και ιδιαίτερα χαριτωμένης στιγμής, όταν εμφανίστηκε στη χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή του ως… Elvis Presley αντί για ξωτικό. Η παρεξήγηση ξεκίνησε όταν ο μικρός ενημέρωσε την οικογένειά του ότι είχε αναλάβει τον ρόλο του «Elvis». Αυτό που δεν κατάφερε να τους μεταφέρει, ήταν πως επρόκειτο για τον χαρακτήρα «Elvis the Elf», έναν λογοπαιγνιακό ρόλο της σχολικής παράστασης. Η αδελφή του, Jade Smith, εξήγησε ότι κανείς στο σπίτι δεν είχε αντιληφθεί το στοιχείο του «ξωτικού». Όπως είπε, «τον ρωτήσαμε αν είναι σίγουρος ότι εννοεί τον Elvis και απάντησε ναι, λέγοντας πως χρειάζεται ένα λαμπερό κοστούμι. Δεν ανέφερε τίποτα για ξωτικό». Η γραπτή ενημέρωση από το σχολείο μιλούσε για «λαμπερό κοστούμι του Elvis», χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση, με αποτέλεσμα η οικογένεια να αναζητήσει στο διαδίκτυο την πιο κατάλληλη στολή του διάσημου τραγουδιστή.

Όταν ο Oscar ανέβηκε στη σκηνή του Penrhiwpeier Primary School στην Ουαλία, το λάθος αποκαλύφθηκε: από τα 12 παιδιά που συμμετείχαν, μόνο εκείνος ήταν ντυμένος Elvis, ενώ όλα τα υπόλοιπα ήταν εμφανώς… ξωτικά. Οι γονείς του, Stephen Wilkins και Sarah Wilkins, αντιλήφθηκαν την παρεξήγηση εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Παρά τη σύγχυση, ο Oscar όχι μόνο δεν έδειξε αμηχανία, αλλά αγκάλιασε με ενθουσιασμό τη μοναδική του εμφάνιση. Η Jade Smith ανέφερε ότι «ο Oscar λάτρεψε που όλοι γελούσαν και τον χειροκροτούσαν. Απόλαυσε πραγματικά όλη την προσοχή». Η οικογένεια και το σχολείο αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, ενώ κανείς δεν θεώρησε πως υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη ροή της παράστασης.

Η Jade Smith πρόσθεσε ότι η αυτοπεποίθηση του μικρού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να μετατραπεί η παρεξήγηση σε μια απολαυστική στιγμή για όλους. «Δεν θέλεις ποτέ το παιδί σου να αισθανθεί άβολα, αλλά ο Oscar το αντιμετώπισε τόσο φυσικά που μας έκανε όλους να δούμε τη διασκεδαστική πλευρά». Το κοστούμι του Elvis παραμένει πλέον στο σπίτι ως ενθύμιο, ενώ ο Oscar έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη μουσική του Elvis Presley, γεγονός που χαρίζει στην ιστορία μια ακόμη απρόσμενη συνέχεια.

Elvis Presley MAD Christmas ξωτικό Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
11.12.2025
11.12.2025

11.12.2025
11.12.2025
11.12.2025
11.12.2025
11.12.2025
11.12.2025
11.12.2025
11.12.2025
11.12.2025
