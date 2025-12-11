MadWalk 2025 Mega
Ο ΣΚΑΙ συστήνει την Σοφία, την πρώτη ΑΙ παρουσιάστρια στην Ελλάδα
Ένα νέο ψηφιακό «όπλο» ενημέρωσης, σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της καθημερινότητας των χρηστών ανά τον κόσμο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο ΣΚΑΪ κάνει ένα τολμηρό άλμα στον κόσμο της ψηφιακής ενημέρωσης, εγκαινιάζοντας ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα και τοποθετεί την τεχνητή νοημοσύνη στο κέντρο της σύγχρονης δημοσιογραφικής εμπειρίας.

Με τη ροή ειδήσεων να γίνεται ολοένα και πιο καταιγιστική και το διεθνές, αγγλόφωνο κοινό που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ελλάδα να διευρύνεται συνεχώς, το skai.gr προχωρά σε μια σημαντική επένδυση: ένα νέο ψηφιακό «όπλο» ενημέρωσης, σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της καθημερινότητας των χρηστών ανά τον κόσμο.

Ο ΣΚΑΙ συστήνει την Σοφία, την πρώτη ΑΙ παρουσιάστρια στην Ελλάδα

Το αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος; Η Σοφία – η πρώτη ψηφιακή, AI παρουσιάστρια ειδήσεων στη χώρα – κάνει επίσημα την εμφάνισή της, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για την ελληνική ενημέρωση.

Παρακάτω ακολουθεί το πλήρες δελτίο Τύπου του σταθμού:

«Ο ΣΚΑΪ σας συστήνει την πρώτη AI παρουσιάστρια ειδήσεων στην Ελλάδα. Ο Όμιλος ΣΚΑΪ πρωτοπορεί για μία ακόμη φορά στην ενημέρωση, παρουσιάζοντας την πρώτη AI news anchor woman στην Ελλάδα, σχεδιασμένη αποκλειστικά για το digital περιβάλλον και τα social media. Το όνομά της είναι Σοφία και κάθε μέρα (Δευτέρα με Παρασκευή), στο www.skai.gr, παρουσιάζει τις ειδήσεις για το αγγλόφωνο κοινό που ζει στη χώρα μας.

Πίσω και από αυτό το εντελώς διαφορετικό δελτίο ειδήσεων βρίσκεται σύσσωμη η δημοσιογραφική ομάδα του skai.gr, η οποία επιλέγει και αναδεικνύει τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας και η Σοφία τις παρουσιάζει καλύπτοντας όλα τα βασικά θέματα της επικαιρότητας: από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μέχρι τα αθλητικά και τον πολιτισμό. Και αυτή είναι μόνο η πρώτη από τις πολλές καινοτομίες που ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ, πρωτοπορώντας στην ψηφιακή εποχή που είναι ήδη εδώ. Ακολουθείστε τη Σοφία και στα social media για να μη ζείτε σε εικονική πραγματικότητα: https://www.instagram.com/sofia.skaigr/».

