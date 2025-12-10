Η Σοφία Περίδη στο Talk to MAD: «Η κοινότητα που φτιάξαμε για την ενδομητρίωση είναι ένα μεγάλο στήριγμα»

Στο Talk to MAD η Σοφία Περίδη μιλάει ανοιχτά για τα social media, την ψυχική υγεία και τη δημιουργία content με θετική ενέργεια

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τη Σοφία Περίδη, influencer και content creator, σε μία συζήτηση γεμάτη αποκαλύψεις, προσωπικές εξομολογήσεις και θετικά μηνύματα για τη ζωή και τα social media.

Η συζήτηση κινήθηκε από τα πρώτα βήματα της στα social media μέχρι και τη σημερινή της επιτυχία. Η ίδια αποκάλυψε ότι ξεκίνησε σε μία δύσκολη προσωπική φάση: «Ήμουν σε μια πιο πεσμένη φάση, δεν ήξερα τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου και ανέβασα ένα βίντεο που περιέγραφε ακριβώς αυτό». Το βίντεο έγινε viral, φτάνοντας σχεδόν το ένα εκατομμύριο προβολές, ενώ η ίδια παρατήρησε ότι ήταν η πρώτη που μίλησε ανοιχτά για θέματα ψυχικής υγείας: «Ενώ ήμουν μέσα στη θολούρα, έκανα κάτι πάρα πολύ σωστό εκείνη τη στιγμή».

Mίλησε επίσης για τη μετάβασή της στη γυμναστική και την αγάπη της για τη μαγειρική, με απλό και καθημερινό τρόπο: «Μου αρέσει το φαγητό τόσο απλά, οφείλω να μάθω να το μαγειρεύω». Αναφέρθηκε στο πώς το content creation εξελίχθηκε σε επάγγελμα για εκείνη: «Από τη στιγμή που μου ζήτησαν τιμολόγιο, κατάλαβα ότι πρέπει να ανοίξω επιχείρηση.Τελικά αδιαμφισβήτητα ο influencer είναι επάγγελμα».

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στα επαγγελματικά. Η Σοφία Περίδη μίλησε και για την αντιμετώπιση των αρνητικών σχολίων στα social media, τονίζοντας τη σημασία της αυτοπροστασίας: «Προσπαθώ να σκέφτομαι ότι δεν είναι δική μου δουλειά, αν είναι κάτι προσωπικό μπορεί να με πειράξει, αλλιώς δεν».

Ένα σημαντικό κομμάτι της κουβέντας αφιερώθηκε στην ενδομητρίωση και την προσπάθεια της να ενημερώσει και να στηρίξει άλλες γυναίκες μέσα από το TikTok: «Υπάρχει τεράστια αμφισβήτηση, οι περισσότεροι γυναικολόγοι που μου έχουν σχολιάσει σε βίντεο δεν πιστεύουν πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα».

Σημαντικό ήταν επίσης το μήνυμα της για την αυτοβελτίωση και την αναζήτηση μικρών καθημερινών χαρών: «Θέλω τα παιδιά που με βλέπουν να βρουν μικρά πράγματα στη ζωή τους ώστε να ξυπνάνε και να ανυπομονούν… είτε είναι η μαγειρική, είτε το fashion, είτε η διακόσμηση».

Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε με παιχνίδια-ερωτήσεις και διασκεδαστικές αποκαλύψεις της Σοφίας, αποδεικνύοντας την ειλικρίνεια και την απλότητά της: «Τα αθώα ψεματάκια μπορεί να είναι καλύτερα κι από μία κακή αλήθεια». Η Σοφία Περίδη απέδειξε ότι η προσωπική της πορεία στα social media είναι συνυφασμένη με αλήθεια, δημιουργικότητα και θετική ενέργεια, αφήνοντας τους τηλεθεατές με θετικά συναισθήματα και έμπνευση.

