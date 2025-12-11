Η Ναταλία Λιονάκη φροντίζει ορφανά σε μοναστήρι της Κένυας ως μοναχή Φεβρωνία (φωτογραφίες)

Νέες φωτογραφίες της Ναταλίας Λιονάκη, πλέον μοναχής Φεβρωνίας, ήρθαν στο φως, αποκαλύπτοντας στιγμές από την καθημερινότητά της στο μοναστήρι της Κένυας, όπου ζει τα τελευταία χρόνια. Η πρώην ηθοποιός, που κάποτε απασχολούσε τα φώτα της δημοσιότητας μέσα από επιτυχημένες τηλεοπτικές εμφανίσεις, έχει πια ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, επιλέγοντας μια ήσυχη και απόλυτα αφοσιωμένη ζωή.

Σήμερα, η μοναχή Φεβρωνία έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη φροντίδα ορφανών παιδιών, προσφέροντας καθημερινά ανθρωπιστικό και πνευματικό έργο στην περιοχή του Κισούμου. Μαζί με δύο ακόμη μοναχές, εργάζονται με συνέπεια για τη δημιουργία ενός μοναστηριού – ορφανοτροφείου αφιερωμένου στον Άγιο Μάρκο, μια δομή που φιλοδοξεί να αποτελέσει ασφαλές καταφύγιο για παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διάβασε επίσης: Μίνα Αρναούτη κατά Εφετείου: Οι απειλές, τα 17 χειρουργεία και η προσφυγή σε Άρειο Πάγο και Ευρώπη

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η εκπομπή «Super Κατερίνα» παρουσίασε για πρώτη φορά επίσημες φωτογραφίες από το εσωτερικό της μονής. Στις εικόνες, η μοναχή Φεβρωνία εμφανίζεται να υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Κένυας, Μακάριο, ο οποίος επισκέφθηκε το μοναστήρι για να παρακολουθήσει την πορεία του έργου και να στηρίξει τις προσπάθειες που γίνονται για την ολοκλήρωση του ορφανοτροφείου.





Η ίδια η Λιονάκη, που έχει αποσυρθεί εντελώς από τη δημόσια ζωή, διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ, επικεντρωμένη αποκλειστικά στην διακονία της και στα παιδιά που φροντίζει. Η πνευματική της επιλογή έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 ο Αρχιεπίσκοπος Μάρκος είχε τοποθετηθεί σχετικά, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό».

Όπως είχε αναφέρει τότε, η μοναχή Φεβρωνία βρίσκεται εδώ και χρόνια στην Κένυα, συνεχίζοντας ένα έργο που ξεκίνησε επί του μακαριστού προκατόχου του: «Έχει χρόνια που βρίσκεται εκεί η μοναχή Φεβρωνία, μαζί με άλλες μοναχές. Ξέρω μόνο ότι υπάρχει εκεί και προσφέρει. Σήμερα, μαζί με τις μοναχές, μας βοηθούν σημαντικά στο έργο μας. Φτιάχνουν το μοναστήρι και στηρίζουν την τοπική κοινότητα».





Με αθόρυβη αλλά σταθερή δράση, η Ναταλία Λιονάκη έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα φώτα της τηλεόρασης, επιλέγοντας μια ζωή γεμάτη προσφορά, πίστη και αφοσίωση στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Διάβασε επίσης: Περιπέτεια υγείας για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη – Οι φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο

Δες κι αυτό…