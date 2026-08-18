Κλέλια Ανδριολάτου: Ο «επίγειος παράδεισος» και οι βουτιές στα παγωμένα νερά της Ηπείρου

Με μια ματιά Η Κλέλια Ανδριολάτου επιλέγει εναλλακτικές εξορμήσεις για ηρεμία και επαφή με τη φύση.

Η ηθοποιός επισκέφθηκε τις πηγές του Λούρου, απολαμβάνοντας το τοπίο και βουτιές στα παγωμένα νερά.

Μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδρασή της, αποκαλώντας το μέρος "επίγειο παράδεισο".

Νωρίτερα, είχε βρεθεί στον Αχέροντα για ασκήσεις γιόγκα και ισορροπίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μακριά από τα κοσμοπολίτικα νησιά και τις πολυσύχναστες παραλίες επιλέγει να περάσει το φετινό καλοκαίρι η Κλέλια Ανδριολάτου, αναζητώντας την απόλυτη ηρεμία και την επαφή με την άγρια φύση. Η γνωστή ηθοποιός πραγματοποιεί μια σειρά από εναλλακτικές εξορμήσεις, προτιμώντας τοπία που προσφέρουν απομόνωση, χαλάρωση και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστια βρέθηκε στις μαγευτικές πηγές του Λούρου, γνωστές και ως λίμνη Βηρού, απολαμβάνοντας το τοπίο που θυμίζει σκηνικό από παραμύθι. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από την απόδρασή της, αποκαλύπτοντας τον δικό της «επίγειο παράδεισο».

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Στα στιγμιότυπα, η ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει δροσερές βουτιές στα παγωμένα, πεντακάθαρα νερά της λίμνης, να χαλαρώνει σε αιώρα ανάμεσα στα αιωνόβια δέντρα και να εξερευνά το καταπράσινο τοπίο. Η φύση φαίνεται πως είναι ο ιδανικός τρόπος για να γεμίσει τις μπαταρίες της και να αποφορτιστεί πλήρως από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας.

Η επιλογή αυτή αποδεικνύει την αγάπη της για τα ταξίδια εξερεύνησης και τις υπαίθριες δραστηριότητες, μακριά από τα κλασικά τουριστικά πρότυπα. Άλλωστε, η ίδια δείχνει να απολαμβάνει ιδιαίτερα την αυθεντικότητα της ελληνικής επαρχίας, μοιραζόμενη συχνά τέτοιες στιγμές με το κοινό της που την ακολουθεί πιστά.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή δεν είναι η μόνη φυσιολατρική εξόρμηση της Κλέλιας Ανδριολάτου το φετινό καλοκαίρι, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε βρεθεί στον μυθικό ποταμό Αχέροντα, τραβώντας τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές ασκήσεις γιόγκα και ισορροπίας στις όχθες του.

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