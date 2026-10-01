Celeb News 01.10.2026

«Ήταν μια τρελή στιγμή για μένα»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Kelly Clarkson για την Dolly Parton

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Η Kelly Clarkson αποκάλυψε πώς η Dolly Parton την στήριξε λίγο πριν από μια σημαντική εμφάνισή της, λίγες ώρες αφότου ολοκληρώθηκε το διαζύγιό της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kelly Clarkson αποκάλυψε συγκινητική στιγμή στήριξης από την Dolly Parton.
  • Η Dolly Parton παρηγόρησε την Clarkson λίγο πριν την εμφάνισή της στα ACM Awards το 2022.
  • Η Clarkson έμαθε για τον οριστικό χωρισμό της 30 λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή.
  • Η στήριξη της Parton ήταν σημαντική για την Clarkson σε μια δύσκολη προσωπική περίοδο.
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Η Kelly Clarkson μοιράστηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάμνηση από την εποχή που βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη προσωπική περίοδο, λίγο μετά τον οριστικό χωρισμό της. Όπως αποκάλυψε στην τελευταία εμφάνισή της στο podcast «Las Culturistas», η θρυλική Dolly Parton βρέθηκε στο πλευρό της σε μια κρίσιμη στιγμή, προσφέροντας της λόγια παρηγοριάς.

Η Kelly Clarkson στη σκηνή σε συναυλία στο Λας Βέγκας.
https://www.instagram.com/kellyclarkson

Η πρώτη συνάντηση της Kelly Clarkson με την Dolly Parton έγινε πριν από πολλά χρόνια, σε μια εκδήλωση προς τιμήν της Reba McEntire. Μετά από εκείνη την πρώτη γνωριμία, οι δρόμοι τους διασταυρώνονταν συχνά, με την Dolly Parton να αποτελεί για την Clarkson ένα διαρκές πρότυπο. Ωστόσο, η πιο αξιομνημόνευτη στιγμή τους έμελλε να έρθει το 2022.

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Εκείνη τη χρονιά, η Kelly Clarkson είχε αναλάβει να τιμήσει την Dolly Parton με μια ζωντανή ερμηνεία του εμβληματικού της τραγουδιού «I will always love you» στα ACM Awards. Η Dolly Parton παρακολουθούσε από το πλάι της σκηνής, έτοιμη να υποδεχτεί την επευφημία του κοινού. Ωστόσο, μόλις 30 λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή, η Clarkson έμαθε ότι το διαζύγιό της από τον Brandon Blackstock είχε οριστικοποιηθεί.

Η Dolly Parton αποκαλύπτει την τελευταία της επιθυμία, με τον ξάδελφό της να δίνει λεπτομέρειες για τις επιθυμίες της.
https://www.instagram.com/dollyparton

«Το έμαθα ακριβώς πριν από εκείνη την εμφάνιση», δήλωσε η Clarkson. Περιέγραψε πώς, καθώς ετοιμαζόταν να βγει στη σκηνή, συνάντησε την Dolly Parton στα παρασκήνια. «Μου είπε κάτι. Ήμουν σαν, ‘Συγγνώμη. Είναι απλώς μια τρελή στιγμή για μένα’. Είχαμε εκείνη τη στιγμή μας».

Η Dolly Parton ποζάρει χαμογελαστή σε εξωτερικό χώρο, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Αν και η Clarkson δεν αποκάλυψε ακριβώς τα λόγια της Dolly Parton, τόνισε πόσο σημαντική ήταν η στήριξή της σε μια περίοδο που η προσωπική της ζωή περνούσε από σαράντα κύματα. Η σχέση της με τον Brandon Blackstock είχε γίνει τεταμένη, κάτι που φάνηκε και στη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη που ακολούθησε σχετικά με ανείσπρακτες αμοιβές από την περίοδο που ο Blackstock ήταν μάνατζέρ της, μια διαμάχη που διευθετήθηκε το 2024.

Η Kelly Clarkson στη σκηνή σε συναυλία στο Λας Βέγκας.
https://www.instagram.com/kellyclarkson/

Ο Brandon Blackstock απεβίωσε το 2025, σε ηλικία 48 ετών, μετά από τριετή μάχη με τον καρκίνο. Η Kelly Clarkson έχει έκτοτε αποχωρήσει από την εκπομπή της, «The Kelly Clarkson Show», προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα δύο παιδιά που μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της, έχοντας πλέον την αποκλειστική επιμέλεια.

«Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να γνωρίζεις μια ολόκληρη ζωή για να νιώσεις την παρουσία τους», πρόσθεσε η Clarkson μιλώντας για την Dolly Parton. «Αυτό που μου είπε στα παρασκήνια, ήταν απλώς ένα πραγματικά όμορφο πράγμα».

Η Kelly Clarkson σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την επιτυχία του Since U Been Gone στο Spotify.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2026 σε ηλικία 80 ετών, αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στις ζωές των ανθρώπων που άγγιξε με την προσωπικότητά της. Η αυθόρμητη κίνηση της Parton να προσφέρει παρηγοριά στην Clarkson λίγο πριν από μια τόσο σημαντική στιγμή, υπογραμμίζει την αληθινή της φύση και την ικανότητά της να συνδέεται βαθιά με τους ανθρώπους.

 

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