Dakota Johnson: Η στιγμή που έχασε την υπομονή της στο κόκκινο χαλί

Η Dakota Johnson έδειξε σημάδια εκνευρισμού κατά τη διάρκεια φωτογράφισης, με την Anne Hathaway να αναλαμβάνει τον ρόλο της «εμψυχώτριας» και των οδηγών

Με μια ματιά Η Dakota Johnson έδειξε σημάδια ανυπομονησίας στο κόκκινο χαλί των Governors Awards.

Η Anne Hathaway, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, καθοδηγούσε τους φωτογράφους για τις πόζες.

Η Johnson σχολίασε χιουμοριστικά ότι θα φύγει, ενώ άγγιξε την κοιλίτσα της Hathaway.

Η σχέση των δύο ηθοποιών χαρακτηρίζεται από παιχνιδιάρικη διάθεση και χημεία, όπως φαίνεται και στην ταινία «Verity». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρόσφατη εμφάνιση της Dakota Johnson στα 16α Governors Awards της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Άντζελες, στις 16 Νοεμβρίου 2025, επιφύλαξε μια απρόσμενη στιγμή. Αν και η σχέση της με την Anne Hathaway χαρακτηρίζεται από στενή φιλία και «εξαιρετική χημεία», όπως οι ίδιες έχουν δηλώσει μετά από κοινές κινηματογραφικές εμφανίσεις, στην εν λόγω εκδήλωση, η Johnson φάνηκε να χάνει την ψυχραιμία της.

Η Dakota Johnson και η Anne Hathaway έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση, ιδιαίτερα μετά τους μήνες γυρισμάτων για την ταινία τους «Verity». Η φιλία τους έχει γίνει εμφανής σε πολλές δημόσιες εμφανίσεις, όπως στη λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη, όπου οι αγκαλιές και τα χαμόγελα επιβεβαίωναν την καλή τους διάθεση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης στο κόκκινο χαλί των Governors Awards, κάτι φάνηκε να αλλάζει τη διάθεση της Johnson.

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Ενώ η Anne Hathaway, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, αναλάμβανε ενεργά τον ρόλο του «οδηγού» για τους φωτογράφους, δίνοντας οδηγίες για τις καλύτερες πόζες, η Dakota Johnson έδειξε σημάδια ανυπομονησίας. Παρόλο που η Hathaway φρόντιζε να κατευθύνει τόσο τους συμπρωταγωνιστές της, όπως ο Josh Hartnett, όσο και τους παπαράτσι, η Johnson έκανε μια μικρή, αυτοσχέδια χορευτική κίνηση και στη συνέχεια άγγιξε τρυφερά την κοιλίτσα της Anne.

Η Anne Hathaway καθοδηγούσε με ενθουσιασμό την όλη διαδικασία. «Εντάξει, είναι όλοι έτοιμοι; Θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά και μετά θα κινηθούμε προς εκεί», είπε, δείχνοντας με έμφαση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. «Θα ξεκινήσουμε από εδώ και μετά θα κάνουμε αυτό που είπε ο Josh». Σε αυτό το σημείο, η Dakota Johnson παρενέβη με ένα σύντομο σχόλιο: «Και μετά θα φύγω».

Anne Hathaway and Dakota Johnson joke that they got married 😂 https://t.co/dr1Fz2wkF6 — Anne Hathaway Crave (@anniecrave) September 30, 2026

Παρόλο που η ακριβής αιτία της ενόχλησης της Johnson παραμένει αδιευκρίνιστη, η σχέση της με την Hathaway χαρακτηρίζεται από παιχνιδιάρικη διάθεση. Η ταινία «Verity» περιλαμβάνει μάλιστα αρκετές σκηνές φιλιών μεταξύ των τριών βασικών πρωταγωνιστών, συμπεριλαμβανομένου ενός με έντονη χημεία μεταξύ της Anne και της Dakota, το οποίο αυτοσχεδιάστηκε και συμπεριλήφθηκε στο trailer. Η Hathaway είχε αστειευτεί πρόσφατα μιλώντας στο Extra TV: «Είναι θαύμα που δεν αρρώστησε κανείς», ενώ η Johnson είχε δηλώσει ότι θα «φιλούσε τη Hathaway για το υπόλοιπο της ζωής της, αν ήταν δυνατό».

Anne Hathaway made sure the “Verity” cast photo went as seamlessly as possible at the NYC premiere. 😂 https://t.co/9PkbiAvG89 — Page Six (@PageSix) September 30, 2026

Η Anne Hathaway υποδύεται τη συγγραφέα best seller Verity Crawford, στην κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Colleen Hoover. Η ταινία αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, όχι μόνο για την πλοκή της, αλλά και για τις δυναμικές των ηθοποιών της.

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