Celeb World 01.10.2026

«Αν συνέχιζα, μπορεί να μην ζούσα»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Θοδωρή Αθερίδη

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Ο Θοδωρής Αθερίδης μοιράστηκε προσωπικές εξομολογήσεις για την αντιμετώπιση του αλκοολισμού, την απώλεια της μητέρας του και τον τρόπο που οι φοβίες του εξαφανίστηκαν
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για την περίοδο του αλκοολισμού του, αναφέροντας ότι οι ποσότητες ήταν απαγορευτικές.
  • Περιέγραψε ότι έπινε περίπου ένα μπουκάλι ουίσκι καθημερινά τις τελευταίες 40 ημέρες της συγκεκριμένης περιόδου.
  • Εξήγησε πώς η απώλεια της μητέρας του επηρέασε τις φοβίες του, οι οποίες εξαφανίστηκαν μετά τον θάνατό της.
  • Η φιλοσοφία ζωής του είναι να αναζητά το θετικό, σαν «μύγα και μέλισσα να βρω το λουλούδι».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που πάλευε με τον αλκοολισμό, τη βαθιά σχέση του με τη μητέρα του και πώς η απώλειά της επηρέασε τις φοβίες του, σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε στο Action 24. Ο ηθοποιός, γνωστός για την ειλικρίνειά του, αποκάλυψε πτυχές της ζωής του που σπάνια μοιράζεται, προσφέροντας μια συγκινητική εικόνα της προσωπικής του πορείας.

Ο Θοδωρής Αθερίδης μιλάει για τα 27 χρόνια νηφαλιότητάς του και την ημέρα που άλλαξε τη ζωή του.
https://www.instagram.com/atheridis_thodoris_official

Ο Θοδωρής Αθερίδης περιέγραψε την καθημερινότητά του κατά τη διάρκεια του αλκοολισμού, εξηγώντας ότι παρόλο που επαγγελματικά ήταν συνεπής, η προσωπική του κατάσταση τον καθιστούσε «λίγο πιο θαμπός και πιο άνετος από ό,τι χρειαζόταν». Ανέφερε πως η κατάχρηση αλκοόλ δεν τον οδήγησε ποτέ σε βίαιες συμπεριφορές, ωστόσο, η συνεχής ανάγκη για ένα ποτήρι δημιουργούσε αμηχανία στους γύρω του.

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«Υπήρχε μια ανησυχία πού θα πάει αυτή η κατάσταση», δήλωσε ο ηθοποιός, προσθέτοντας πως σε νεαρή ηλικία, και βλέποντας και άλλους να ακολουθούν παρόμοιες συνήθειες, δεν φάνταζε ως μείζον πρόβλημα. Ωστόσο, αναγνώρισε την επικινδυνότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν συνέχιζα, όμως, μπορεί να μην ζούσα, οι ποσότητες ήταν απαγορευτικές». Ο Αθερίδης αποκάλυψε τις ακραίες στιγμές, αναφέροντας ότι τις τελευταίες 40 ημέρες της συγκεκριμένης περιόδου έπινε περίπου ένα μπουκάλι ουίσκι καθημερινά. Επισήμανε τη διαφορά, τονίζοντας: «Ήμουν 34 και είμαι 61».

Πορτρέτο του Θοδωρή Αθερίδη από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
https://www.instagram.com/atheridis_thodoris_official

Η μητέρα, οι φοβίες και μια «ευχούλα»

Ένα άλλο συγκινητικό σημείο της συνέντευξης ήταν η αναφορά του στην αγαπημένη του μητέρα. Ο Θοδωρής Αθερίδης εξήγησε πώς προσπάθησε να την προστατεύσει από την ανησυχία κατά τη διάρκεια ενός εγκεφαλικού που υπέστη. Όταν εκείνη έμαθε για την περιπέτεια της υγείας του, εκείνος βρισκόταν ήδη στο στάδιο της ανάρρωσης και, για να την καθησυχάσει, προσποιήθηκε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με τα ηχητικά συστήματα στο θέατρο.

Η φιλοσοφία ζωής του, όπως την περιέγραψε, είναι να αναζητά το θετικό, σαν «μύγα και μέλισσα να βρω το λουλούδι και όχι τα σκ@@ά», μια στάση που χαρακτηρίζει την κοσμοθεωρία του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις φοβίες που τον ταλαιπωρούσαν, όπως ο φόβος για τα αεροπλάνα. Ωστόσο, ο Αθερίδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτές οι φοβίες εξαφανίστηκαν μετά τον θάνατο της μητέρας του, αποδίδοντάς το σε μια «ευχούλα» της. Περιέγραψε πώς, λίγο καιρό μετά την απώλειά της, μπήκε στο ασανσέρ για να ανέβει στο σπίτι του χωρίς κανέναν φόβο, συνειδητοποιώντας την αλλαγή. «Τα πήρε η μαμά μου φεύγοντας από τη ζωή», είπε συγκινημένος, σαν μια μεταφυσική πράξη που τον απελευθέρωσε από τα βάρη του.

Ο Θοδωρής Αθερίδης με τις εξομολογήσεις του έδωσε μια εικόνα της δύναμης του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι στις δυσκολίες, την αξία της οικογένειας και την αόρατη δύναμη της αγάπης που μπορεί να αφήσει ανεξίτηλο σημάδι ακόμη και μετά την απώλεια.

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Θοδωρής Αθερίδης
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