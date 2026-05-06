Θοδωρής Αθερίδης: «Είναι ένας μικρός Σαββοπουλάκος»: Η αποθέωση του Bloody Hawk

Μια ιδιαίτερη τηλεοπτική στιγμή προκάλεσε συζητήσεις γύρω από τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, καθώς ο Θοδωρής Αθερίδης, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Bloody Hawk

Μια τηλεοπτική στιγμή από την εκπομπή «@esytimousikiakous» έφερε στο προσκήνιο τον Bloody Hawk μέσα από τα θερμά και ιδιαίτερα προσωπικά λόγια του Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος δεν δίστασε να εκφράσει τον θαυμασμό του για τον καλλιτέχνη, συνδέοντάς τον μάλιστα με μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, τον Διονύση Σαββόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε την πρώτη του επαφή με τη μουσική του ράπερ με τρόπο που ξεχώρισε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με το που τον άκουσα τον πιτσιρίκο πρώτη φορά στον κορονοϊό τον λάτρεψα. Είναι κατ’αναλογία και κατ’αντιστοιχία ένας μικρός Σαββοπουλάκος». Η φράση αυτή αποτέλεσε το πιο χαρακτηριστικό σημείο της τοποθέτησής του και άνοιξε συζητήσεις για τη σύγκριση των δύο καλλιτεχνών.

Στη συνέχεια, ο Θοδωρής Αθερίδης στάθηκε στο περιεχόμενο της μουσικής του Bloody Hawk, σημειώνοντας: «Μιλάει για τα κόμπλεξ του, μιλαάει για την ψωνάρα του, μιλάει για αυτό που έχει μεσα του». Με αυτόν τον τρόπο ανέδειξε τη βιωματική και εξομολογητική πλευρά των στίχων του, που χαρακτηρίζει έντονα τη δουλειά του. Παράλληλα, ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη συναισθηματική του προσέγγιση προς τον καλλιτέχνη, λέγοντας: «Τον αισθάνομαι σαν ένα παιδί φίλου μου».

Η τοποθέτηση του Θοδωρή Αθερίδη έρχεται να φωτίσει με έναν διαφορετικό τρόπο τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, καθώς συνδέει δύο διαφορετικές γενιές δημιουργών μέσα από μια προσωπική καλλιτεχνική ματιά. Η αναφορά στον Διονύση Σαββόπουλο δεν λειτουργεί απλώς ως μια εντυπωσιακή σύγκριση, αλλά ως μια προσπάθεια να αποδοθεί το καλλιτεχνικό βάθος ενός σύγχρονου ράπερ μέσα από το πρίσμα της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Ο Bloody Hawk, με στίχους που κινούνται γύρω από την αυτοκριτική, τα προσωπικά βιώματα και την εσωτερική έκφραση, φαίνεται πως έχει καταφέρει να αγγίξει και ανθρώπους εκτός της στενής hip hop σκηνής. Η αναφορά του Αθερίδη ότι τον ανακάλυψε την περίοδο της καραντίνας προσθέτει ακόμη μία διάσταση στο πώς η μουσική μπορεί να βρίσκει νέο κοινό μέσα από απρόβλεπτες συνθήκες.

