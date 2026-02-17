Μουσικά Νέα 17.02.2026

H ταινία «Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» έρχεται στο Netflix

bloody_hawk
Η επιτυχημένη κινηματογραφική παραγωγή για τον Bloody Hawk, που έσπασε ταμεία στις αίθουσες, κάνει πρεμιέρα στη δημοφιλή streaming πλατφόρμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πολυσυζητημένη ταινία «Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο της βήμα, καθώς από την 1η Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη στο Netflix στην Ελλάδα.

Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του Bloody Hawk (Νικόλαος Κίτσος), καταγράφοντας την πορεία του από την Ξάνθη μέχρι την καθιέρωσή του ως ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής ραπ σκηνής.

Η παραγωγή ξεκίνησε υπό τη στέγη της COSMOTE TV, όπου και προβλήθηκε αρχικά, ενώ είχε προηγηθεί η κινηματογραφική της κυκλοφορία τον Απρίλιο της περασμένης χρονιάς. Στις αίθουσες σημείωσε αξιοσημείωτη επιτυχία, καταγράφοντας δυναμικές επιδόσεις στο ελληνικό box office και επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση του καλλιτέχνη στο κοινό.

Με την ένταξή του στο Netflix, το «Εμείς» αποκτά πρόσβαση σε ακόμη ευρύτερο κοινό, ενισχύοντας τη θέση της ελληνικής ραπ και των μουσικών ντοκιμαντέρ στη streaming εποχή.

Οι συντελεστές πίσω από την κάμερα

Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν οι Στέλιος Κοτιώνης και Ορέστης Πλακιάς, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Φαίδρα Βόκαλη και Κωστής Θεοδοσόπουλος. Την παραγωγή πραγματοποίησε η Foss Productions, συμβάλλοντας σε ένα αποτέλεσμα με έντονο προσωπικό και βιωματικό χαρακτήρα.

Ένα ακόμη βήμα για το ελληνικό rap στο streaming

Η άφιξη του «Εμείς» στο Netflix σηματοδοτεί ακόμη μία σημαντική στιγμή για την ελληνική hip-hop σκηνή, καθώς αποτελεί από τα λίγα εγχώρια rap projects που βρίσκουν θέση σε διεθνή streaming πλατφόρμα. Το ντοκιμαντέρ δεν λειτουργεί μόνο ως πορτρέτο ενός καλλιτέχνη, αλλά και ως αποτύπωση μιας ολόκληρης γενιάς που βρήκε φωνή μέσα από τη ραπ μουσική.

Από την 1η Μαρτίου, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, ή να ξαναζήσουν, την πορεία του Bloody Hawk μέσα από μια κινηματογραφική ματιά που εστιάζει τόσο στην καλλιτεχνική δημιουργία όσο και στον άνθρωπο πίσω από το μικρόφωνο.

