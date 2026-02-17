Eurovision 2026: Η αποκάλυψη του Akyla για το χειλόφωνο, τον Φωκά Ευαγγελινό και τη σκηνική του παρουσία

Με το βλέμμα στραμμένο ήδη στον Μάιο και τη σκηνή της Βιέννης, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, ο Ακύλας βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής Στούντιο 4 και μίλησε για την προετοιμασία του, τη σκηνική του εμφάνιση αλλά και το «χειλόφωνο» που θα τον συνοδεύσει.

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Φωκά Ευαγγελινό, ξεκαθάρισε: «Σίγουρα θα ’μαι με Φωκά», παρότι, όπως είπε, δεν έχουν ακόμη προλάβει να μπουν σε λεπτομέρειες. Για την τεχνική επιλογή που θα κάνει στη σκηνή, ήταν σαφής: «Θα ’χω χειλόφωνο εννοείται», παραδεχόμενος ότι πρόκειται για μια «πιο safe ηχητικά» λύση λόγω του περιορισμένου χρόνου. Ωστόσο, δήλωσε αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά μέχρι τον διαγωνισμό, τονίζοντας: «έχω δύο μήνες να κάνω πρόβες ασταμάτητες και θα το κάνω εννοείται».

Σε ό,τι αφορά το σκηνικό κομμάτι, κράτησε κλειστά χαρτιά, θέλοντας να διατηρήσει το στοιχείο της έκπληξης: «Θα προσπαθήσουμε να ‘ναι έκπληξη κι αυτό. Όπως κι αυτό ήταν μια έκπληξη από το box που είδατε. Θα υπάρξουνε στοιχεία και από ‘κει, στοιχεία και από ‘δω, θα γίνει μία μίξη. Δεν θέλω να πω κι εγώ πολλά, γιατί θέλω πραγματικά να είναι surprise, αλλά έχω ήδη σκεφτεί πράγματα και σίγουρα θα έχει τη δική μου ταυτότητα και υπογραφή το όλο στυλ, το σκουφάκι. Ετοιμάζουμε και σκουφάκια. Επειδή με ρωτάνε πάρα πολλοί».





Μιλώντας πιο προσωπικά, εξομολογήθηκε ότι μετά τη νίκη του στον εθνικό τελικό ένιωσε αμφιβολίες για τον εαυτό του: «Ενώ έχω δουλέψει πολύ μέσα μου είχα λίγο ότι τύπου… εγώ; Το αξίζω όλο αυτό;». Ανατρέχοντας στα παιδικά του χρόνια, θυμήθηκε ότι στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, ιδιαίτερα επειδή φοιτούσε σε μουσικό σχολείο, ένιωθε περισσότερη αποδοχή. Όπως είπε: «Είχα ωραίες στιγμές. Δηλαδή και στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο, που ήταν μουσικό γυμνάσιο και τα παιδιά κάπως με τη μουσική σίγουρα… η ψυχούλα τους κάπως νομίζω είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένη. Δηλαδή πιο δύσκολα πέρασα, νομίζω, στο Δημοτικό, επειδή μπορεί να ήμουν λίγο το πιο περίεργο παιδάκι…». Και συμπλήρωσε για τη συμπεριφορά των μικρότερων παιδιών: «Γιατί, ρε παιδί μου, τα παιδιά όσο πιο μικρά είναι, μπορεί να μην έχουν και τόση ενσυναίσθηση, το ότι κάτι που μπορούν να πουν μπορεί να πληγώσει τον άλλον. Όχι ότι φταίνε τα παιδιά προφανώς, απλά μπορεί να πετάξουν κάτι το οποίο να μην το επεξεργαστούν τόσο. Ενώ όσο πιο μεγάλος είσαι, πιστεύω προσέχεις λίγο περισσότερο αυτά που λες».





Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και σε μια ομοφοβική επίθεση που είχε δεχτεί στη Θεσσαλονίκη: «Είχε συμβεί μία ομοφοβική επίθεση στην Αγία Σοφία, στη Θεσσαλονίκη. Είχαν έρθει, μας είχαν χωθεί, μας έδιωχναν, μας πιάνανε τις μπλούζες μας. Ήτανε πολλά άτομα. Θυμάμαι ότι εμείς τρέχαμε μετά να ξεφύγουμε και απλά μετά τρέχαμε χωρίς να κοιτάμε πίσω μας με τα παιδιά. Μετά δεν μπορούσαμε να περάσουμε από εκείνο το δρόμο. Γιατί σου μένει, εννοείται, ρε παιδί μου». Περιέγραψε επίσης ένα περιστατικό στο μετρό, όπου ένιωσε φόβο από τα σχόλια μιας παρέας: «Και στο μετρό είχε τύχει να μπω μέσα, να φοράω τα ακουστικά μου και ξέρεις… δίπλα παρέα να χλιμιντρίζει, να χώνει, κι εγώ να κάνω ότι δεν ακούω τίποτα ενώ μέσα μου… Φοβόμουν. Φοβάσαι κιόλας, λες τώρα θα βγω, θα μου την πέσουνε; Τι θα γίνει;».





Κλείνοντας, μίλησε για την αγάπη που δέχτηκε από το κοινό τον τελευταίο μήνα και το μήνυμα που θέλει να περάσει: «Η αγάπη που πήρα από τον κόσμο αυτόν τον ένα μήνα είναι εξωπραγματική. Ήταν και μία επιβεβαίωση στον εαυτό μου. Ήθελα να ‘ναι και λίγο σαν μήνυμα και σε κάθε παιδί που μπορεί να το έβλεπε όλο αυτό. Δηλαδή εγώ σκέφτομαι τώρα ο μικρός Ακύλας να έβλεπε αυτόν τον άνθρωπο, με αυτό το look και αυτές τις μπότες να τον σηκώνουν ψηλά στον αέρα… θα έλεγε μπορώ να το κάνω κι εγώ. Το να βοηθήσω κάποιο παιδί να πει το ότι… ναι μπορώ κι εγώ και η χώρα που ζούμε είναι όντως επίσης μοντέρνα και τα γουστάρει όλα αυτά και τα στηρίζει, είναι πολύ σημαντικό».

