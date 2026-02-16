Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026

Την πρώτη του ανάρτηση μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό Sing for Greece 2026 της Ελλάδας για τη Eurovision έκανε ο Akylas

Την πρώτη του ανάρτηση μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό Sing for Greece 2026 της Ελλάδας για τη Eurovision έκανε ο Akylas, λίγες ώρες αφότου εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο διαγωνισμό.

Ο νεαρός καλλιτέχνης από τις Σέρρες θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, έχοντας κερδίσει την κορυφή τόσο στις δύο κριτικές επιτροπές όσο και στο televoting της βραδιάς.

Σε μήνυμα που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, μαζί με φωτογραφίες από τη λαμπερή διοργάνωση, εξέφρασε τη συγκίνησή του για όσα έζησε.

«Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι όλο αυτό συνέβη στ’ αλήθεια. Νιώθω σαν να ζω ένα όνειρο και συνεχίζω να τσιμπιέμαι για να βεβαιωθώ πως είναι πραγματικότητα. Είμαι απίστευτα χαρούμενος και περήφανος. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τη στήριξη και την αγάπη σας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, τονίζοντας πόσο δυνατή εμπειρία ήταν για όλους.

«Χάρηκα πολύ που γνώρισα τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Αυτό το ταξίδι μάς έφερε κοντά και μας έκανε σαν οικογένεια. Να είστε περήφανοι για τον εαυτό σας, γιατί έτσι γεννηθήκατε. Να τον αγαπάτε και να τον αγκαλιάζετε περισσότερο. Μην σταματάτε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας και μην αφήσετε κανέναν να σας στερήσει τη λάμψη σας. Όλα μπορούν να συμβούν», σημείωσε, με τα σχόλια υποστήριξης να κατακλύζουν την ανάρτησή του.

