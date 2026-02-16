Μουσικά Νέα 16.02.2026

Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026

Την πρώτη του ανάρτηση μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό Sing for Greece 2026 της Ελλάδας για τη Eurovision έκανε ο Akylas
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την πρώτη του ανάρτηση μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό Sing for Greece 2026 της Ελλάδας για τη Eurovision έκανε ο Akylas, λίγες ώρες αφότου εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο διαγωνισμό.

Ο νεαρός καλλιτέχνης από τις Σέρρες θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, έχοντας κερδίσει την κορυφή τόσο στις δύο κριτικές επιτροπές όσο και στο televoting της βραδιάς.

https://www.instagram.com/akylas__/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece

Σε μήνυμα που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, μαζί με φωτογραφίες από τη λαμπερή διοργάνωση, εξέφρασε τη συγκίνησή του για όσα έζησε.

«Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι όλο αυτό συνέβη στ’ αλήθεια. Νιώθω σαν να ζω ένα όνειρο και συνεχίζω να τσιμπιέμαι για να βεβαιωθώ πως είναι πραγματικότητα. Είμαι απίστευτα χαρούμενος και περήφανος. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τη στήριξη και την αγάπη σας», έγραψε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/akylas__/

Παράλληλα, στάθηκε και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, τονίζοντας πόσο δυνατή εμπειρία ήταν για όλους.

https://www.instagram.com/akylas__/

«Χάρηκα πολύ που γνώρισα τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Αυτό το ταξίδι μάς έφερε κοντά και μας έκανε σαν οικογένεια. Να είστε περήφανοι για τον εαυτό σας, γιατί έτσι γεννηθήκατε. Να τον αγαπάτε και να τον αγκαλιάζετε περισσότερο. Μην σταματάτε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας και μην αφήσετε κανέναν να σας στερήσει τη λάμψη σας. Όλα μπορούν να συμβούν», σημείωσε, με τα σχόλια υποστήριξης να κατακλύζουν την ανάρτησή του.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Η μητέρα και η αδερφή του Akyla μιλούν για την νίκη του – «Θα το φέρουμε»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Gigi Hadid απαντά στις δηλώσεις του Zayn Malik – «Δεν την ερωτεύκα ποτέ»

Η Gigi Hadid απαντά στις δηλώσεις του Zayn Malik – «Δεν την ερωτεύκα ποτέ»

16.02.2026

Δες επίσης

Evangelia: Το «PARÉA» κι επίσημα στην παρέα μας!
Μουσικά Νέα

Evangelia: Το «PARÉA» κι επίσημα στην παρέα μας!

16.02.2026
Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!
Μουσική

Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!

16.02.2026
Mikay: Το «Labyrinth» κάνει επίσημο ντεμπούτο
Μουσική

Mikay: Το «Labyrinth» κάνει επίσημο ντεμπούτο

16.02.2026
Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece

16.02.2026
Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»
Μουσικά Νέα

Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»

16.02.2026
Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026
TV

Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026

16.02.2026
Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026
TV

Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026

16.02.2026
Χρήστος Μάστορας: Θα πάει Eurovision; Τι απαντά ο ίδιος
Μουσικά Νέα

Χρήστος Μάστορας: Θα πάει Eurovision; Τι απαντά ο ίδιος

16.02.2026
Sing for Greece 2026: Η μητέρα και η αδερφή του Akyla μιλούν για την νίκη του – «Θα το φέρουμε»
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η μητέρα και η αδερφή του Akyla μιλούν για την νίκη του – «Θα το φέρουμε»

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ