Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στην κορυφή του box office του Αγίου Βαλεντίνου

Ισχυρό άνοιγμα για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη της Emerald Fennell με τους Margot Robbie και Jacob Elordi με συνολικά έσοδα 82 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως

Η ρομαντική γοτθική ιστορία «Ανεμοδαρμένα Ύψη», σε σκηνοθεσία Emerald Fennell και με πρωταγωνιστές τους Margot Robbie και Jacob Elordi, κατέκτησε την πρώτη θέση στο box office του Αγίου Βαλεντίνου, συγκεντρώνοντας περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια στο εορταστικό τετραήμερο. Η ταινία, που βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα της Emily Brontë, έκανε πρεμιέρα σε 3.682 αίθουσες στη Βόρεια Αμερική και σημείωσε έσοδα 33 εκατομμύρια δολάρια στο ξεκίνημά της.

Παρά το δυναμικό ντεμπούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παραγωγή κατέγραψε ακόμη καλύτερη πορεία στις διεθνείς αγορές, συγκεντρώνοντας 42 εκατομμύρια δολάρια από 76 περιοχές. Το παγκόσμιο άθροισμα ανήλθε έτσι στα 82 εκατομμύρια δολάρια, ένα αποτέλεσμα που ενισχύει τις προοπτικές της ταινίας να καλύψει τον προϋπολογισμό των 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie μιλά για τη χημεία της με τον Jacob Elordi στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η ιστορία του φιλμ επικεντρώνεται στον θυελλώδη και απαγορευμένο έρωτα της κοσμικής Cathy, την οποία υποδύεται η Margot Robbie, με τον μυστηριώδη Heathcliff που ενσαρκώνει ο Jacob Elordi, σε μια σκοτεινή κινηματογραφική προσέγγιση του διάσημου ρομαντικού έργου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, το Netflix είχε προσφέρει περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά των δικαιωμάτων της ταινίας. Ωστόσο, η Emerald Fennell και οι παραγωγοί, ανάμεσά τους και η Margot Robbie, επέλεξαν τελικά συνεργασία με τη Warner Bros., προτιμώντας μικρότερη οικονομική συμφωνία με αντάλλαγμα ευρεία κινηματογραφική διανομή και ισχυρή προώθηση.

Στη δεύτερη θέση του box office βρέθηκε η ταινία κινουμένων σχεδίων «GOAT», η οποία συγκέντρωσε 26 εκατομμύρια δολάρια από 3.862 αίθουσες στη Βόρεια Αμερική και ακόμη 15,6 εκατομμύρια δολάρια από 42 διεθνείς αγορές, φτάνοντας συνολικά τα 47,6 εκατομμύρια δολάρια. Η παραγωγή, που συνδέεται με τον αστέρα του NBA Stephen Curry, αφηγείται την ιστορία μιας ανθρωπόμορφης κατσίκας που ονειρεύεται να γίνει η κορυφαία αθλήτρια σε ένα φανταστικό άθλημα που θυμίζει μπάσκετ.

Την τρίτη θέση κατέλαβε το αστυνομικό θρίλερ «Crime 101», το οποίο άνοιξε με 15,1 εκατομμύρια δολάρια από 3.161 αίθουσες στη Βόρεια Αμερική και πρόσθεσε άλλα 12 εκατομμύρια δολάρια από 60 περιοχές του εξωτερικού. Παρά την αξιοπρεπή εκκίνηση, η ταινία καλείται να διατηρήσει την εμπορική της δυναμική, καθώς η Amazon MGM επένδυσε περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή της.

Το «Crime 101», σε σκηνοθεσία Bart Layton και βασισμένο στη νουβέλα του Don Winslow, ακολουθεί έναν αινιγματικό κλέφτη κοσμημάτων που οργανώνει τολμηρές ληστείες στον αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες, με την εξέλιξη της ιστορίας να κινείται ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και το προσωπικό δράμα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Emerald Fennell υπερασπίζεται τα άκρως ερωτικά Ανεμοδαρμένα Ύψη

Δες κι αυτό…