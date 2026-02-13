Η Margot Robbie μιλά για τη χημεία της με τον Jacob Elordi στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η Margot Robbie μιλά για τη χημεία της με τον Jacob Elordi στα γυρίσματα του «Wuthering Heights» και την όμορφη εμπειρία των γυρισμάτων

Η Margot Robbie αποκάλυψε γιατί η συνεργασία της με τον Jacob Elordi στα γυρίσματα της ταινίας ήταν τόσο άμεση και έντονα συνδεδεμένη. Η δυναμική τους στο σετ ξεπερνούσε τη δουλειά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη προσωπική σύνδεση από την πρώτη στιγμή.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Robbie παραδέχτηκε ότι όταν συνεργάζεται με ανθρώπους δένεται πολύ γρήγορα και δυσκολεύεται να αποσυνδεθεί όταν ολοκληρώνεται ένα πρότζεκτ. «Νιώθω εξαρτημένη από τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω και αγαπάω τόσο πολύ τους πάντες… είμαι πάντα αυτός ο άνθρωπος που συντρίβεται όταν τελειώνει μια δουλειά και δεν θέλω ποτέ να τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον Elordi, πρόσθεσε: «Έπιασα τον εαυτό μου να κοιτάζω γύρω για να δω πού ήταν. Ήμουν πραγματικά ανήσυχη και “ξεκρέμαστη”. Και ένιωθα αρκετά χαμένη, σαν παιδί χωρίς την κουβέρτα του ή κάτι τέτοιο».

Ένας από τους παράγοντες που βοήθησαν στη γρήγορη οικειότητα ήταν οι κοινές τους ρίζες στην Αυστραλία. Στο κόκκινο χαλί της προώθησης της ταινίας, η Robbie δήλωσε: «Μου άρεσε πολύ να δουλεύω με τον Jacob. Είμαστε και οι δύο από το Queensland, οπότε νομίζω ότι τα βρήκαμε αμέσως σε αυτό το επίπεδο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η θετική εμπειρία της παραγωγής οφείλεται όχι μόνο στη χημεία τους, αλλά και στο συνολικό δημιουργικό πλαίσιο: «Και είχαμε ένα καταπληκτικό σενάριο και ένα καταπληκτικό συνεργείο, μια καταπληκτική ομάδα γύρω μας, απλώς όλοι περάσαμε τόσο καλά κάνοντας αυτή την ταινία».

Η Robbie αποδεικνύει ότι η επιτυχία μιας ταινίας δεν βασίζεται μόνο στους πρωταγωνιστές, αλλά και στην αρμονία που δημιουργείται πίσω και γύρω από την κάμερα, κάνοντας τα Ανεμοδαρμένα Ύψη μια παραγωγή γεμάτη ένταση, δημιουργικότητα και ανθρώπινη σύνδεση.

