Η Hilary Duff ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία μετά από 20 χρόνια

Η Hilary Duff ανακοίνωσε την παγκόσμια περιοδεία «The Lucky Me», σηματοδοτώντας την πρώτη της διεθνή headlining περιοδεία μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες. Η ποπ τραγουδίστρια είχε προϊδεάσει το κοινό για τα σχέδιά της κατά την τελευταία στάση του mini tour «Small Rooms, Big Nerves» στο Los Angeles και πλέον αποκάλυψε το πλήρες πρόγραμμα των εμφανίσεων.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου από το iTHINK Financial Amphitheatre στο West Palm Beach και θα ταξιδέψει σε 7 χώρες, περιλαμβάνοντας μεγάλες συναυλιακές σκηνές όπως το Madison Square Garden στη New York και το Kia Forum στο Los Angeles. Στη συνέχεια, η Hilary Duff θα μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, πριν επιστρέψει στη Βόρεια Αμερική για συναυλίες στον Καναδά και στο Mexico City, όπου θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, η Hilary Duff θα έχει μαζί της διαφορετικούς καλλιτέχνες ως support acts, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται οι La Roux, Jade LeMac και Lauren Spencer Smith.

Παράλληλα με την περιοδεία, η Hilary Duff ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του 6ου άλμπουμ της με τίτλο «Luck… Or Something», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Φεβρουαρίου. Το νέο κεφάλαιο στην καριέρα της ακολουθεί μια σειρά sold out εμφανίσεων στο Voltaire at The Venetian Resort στο Las Vegas, ενώ η καλλιτέχνιδα έχει ήδη ανακοινώσει συνεργασία με την Atlantic και την παραγωγή μιας docuseries που θα καταγράφει την επιστροφή της στη μουσική σκηνή.

Με το «The Lucky Me» tour, η Hilary Duff επιχειρεί μια δυναμική επιστροφή, επανασυνδέοντας τη μακρόχρονη ποπ διαδρομή της με ένα νέο μουσικό κεφάλαιο που απευθύνεται τόσο στους παλιούς θαυμαστές όσο και σε μια νέα γενιά ακροατών.

