Η sexy εμφάνιση της Hailey Bieber στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Hailey Bieber εντυπωσιάζει με το πιο διαφανές μαύρο φόρεμά της στην πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη στο Σίδνεϊ

Κάθε celebrity έχει τη δική της υπογραφή στο κόκκινο χαλί, ένα στοιχείο που την κάνει αμέσως αναγνωρίσιμη όταν αρχίζουν τα φλας. Για κάποιες είναι η archival couture, για άλλες η απόλυτη λάμψη και glam. Για τη Hailey Bieber, η υπογραφή της είναι το unapologetically sexy μαύρο φόρεμα που καθορίζει τις σπάνιες εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί.

Στην πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη στο Σίδνεϊ , η Bieber πήγε αυτή την υπογραφή στο πιο τολμηρό επίπεδο μέχρι σήμερα, εμφανιζόμενη με ένα από τα πιο sheer μαύρα φορέματά της.

Η Hailey Bieber, που βρίσκεται στην Αυστραλία για τον επίσημο launch της μάρκας της Rhode σε συνεργασία με τον retailer Mecca, εντυπωσίασε με ένα Saint Laurent look που έσβηνε τα όρια μεταξύ lingerie και ready-to-wear. Το lace design αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και περιλάμβανε ένα plunging bra με tulle lining και συντονισμένο thong. Fluted bell sleeves και φουσκωτή, floor-length φούστα έφερναν μία gothic νότα, θυμίζοντας την αισθητική της ταινίας.

Χωρίς ιδιαίτερα κοσμήματα, ολοκλήρωσε το look με μαύρα σανδάλια, λαμπερό δέρμα και ρουζ στα μάγουλα και ένα shoulder-length lob που γύριζε προς τα πίσω.

