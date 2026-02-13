TV 13.02.2026

J2US: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα – Το μήνυμα του Κοκλώνη πριν το μεγάλο live

Ο παρουσιαστής έδωσε το σύνθημα της έναρξης μέσα από τα social media, λίγες ημέρες πριν την επιστροφή του λαμπερού show στο OPEN
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πρεμιέρα του νέου κύκλου του J2US πλησιάζει και η αγωνία για το πρώτο live μεγαλώνει, καθώς το λαμπερό show ετοιμάζεται να επιστρέψει στη συχνότητα του OPEN.

Τα νέα ζευγάρια έχουν ήδη ξεκινήσει πρόβες, με στόχο να παρουσιάσουν εντυπωσιακές εμφανίσεις στη σκηνή και να κερδίσουν τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας βραδιά. Οι κριτές θα πάρουν θέση στις καρέκλες τους, έτοιμοι να σχολιάσουν, να βαθμολογήσουν και να καθοδηγήσουν τους διαγωνιζόμενους σε ένα ακόμη κύκλο γεμάτο μουσική και ανατροπές.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Η σειρά που θα εμφανιστούν τα 14 τραγούδια στον αποψινό Β’ Ημιτελικό

Στο τιμόνι της παρουσίασης και της παραγωγής βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος προετοιμάζεται πυρετωδώς για την πρεμιέρα. Ο ίδιος θέλησε να δώσει μια πρώτη εικόνα από την ατμόσφαιρα των προετοιμασιών μέσα από τα social media, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του.

Νίκος Κοκλώνης: Αυτό είναι το πιο viral ζευγάρι του νέου J2US

Στην ανάρτησή του, έγραψε: «Τσικνοπέμπτη. Στα λευκά πριν ανάψουν τα φώτα. Πρεμιέρα σε δύο μέρες».

Με εντυπωσιακά σκηνικά, δυνατές ερμηνείες και την έντονη ενέργεια που έχει καθιερώσει το show τα τελευταία χρόνια, ο νέος κύκλος του J2US αναμένεται να επιστρέψει δυναμικά, προσφέροντας στο κοινό λαμπερές στιγμές, απρόβλεπτες συνεργασίες και πολλές εκπλήξεις.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια του J2US – Η ανακοίνωση του Open για την μεγάλη πρεμιέρα

J2US Open TV Νίκος Κοκλώνης
