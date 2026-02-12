Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια του J2US – Η ανακοίνωση του Open για την μεγάλη πρεμιέρα

Σε μια επίσημη ανακοίνωση για τον νέο κύκλο του J2US προχώρησε το Open το μεσημέρι της Πέμπτης 12/2 και αποκαλύφθηκε τόσο η μεγάλη πρεμιέρα όσο και οι αλλαγές, οι εκπλήξεις και φυσικά τα 12 ζευγάρια!

«Από αυτό το Σάββατο, όπου κι αν βρισκόμαστε και ό,τι και αν κάνουμε, ενωνόμαστε όλοι μαζί στην πιο χαρούμενη, κεφάτη και ζεστή παρέα, καλεσμένοι στο πιο απίθανο και διασκεδαστικό πάρτυ! Το πολυαναμενόμενο «Just the 2 of Us»! Μοναδικός οικοδεσπότης, backstage…βγαλμένο από παραμύθι, αναπάντεχοι συνδυασμοί, ζευγάρια έκπληξη, γνωστοί, αλλά και απρόσμενοι, guest κριτές, οι πιο αγαπημένοι καλλιτέχνες σε special εμφανίσεις, και τα Σαββατόβραδα, παίρνουν νόημα και φωτιά!

Ο 7ος κύκλος του «Just the 2 of Us», με τον απόλυτο showman Νίκο Κοκλώνη, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου στις 20:00 στο OPEN προσκαλώντας μας στο μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, πιο φρέσκο, πιο λαμπερό, πιο παρεΐστικο και πιο … ξεσηκωτικό από ποτέ. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη μεγάλη βραδιά! Εντυπωσιακά σκηνικά, δυνατές ερμηνείες, ανατροπές και μοναδικές συνεργασίες συνθέτουν το σκηνικό ενός Σαββατόβραδου που κανείς δε θέλει να χάσει. Ο Νίκος Κοκλώνης δίνει τον ρυθμό και μας ενώνει όλους σε απολαυστικές βραδιές αυθεντικής διασκέδασης. Ζευγάρια-έκπληξη με ανατρεπτικές συμπράξεις αγαπημένων προσώπων από τον χώρο της showbiz και καταξιωμένων καλλιτεχνών, ανεβαίνουν στη σκηνή για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ποιοι θα ξεχωρίσουν και θα καταπλήξουν την κριτική επιτροπή, αλλά και ποιοι θα γίνουν οι αγαπημένοι του κοινού; Στο backstage, το σύγχρονο παραμύθι ζωντανεύει, με την εκθαμβωτική Modern Cinderella να βρίσκει.. το γοβάκι της και να μεταμορφώνεται – κυριολεκτικά – σε πριγκίπισσα, δίπλα στον αγαπημένο και ξεχωριστό Τρύφωνα Σαμαρά. Μαζί θα υποδέχονται τα ζευγάρια μετά την ερμηνεία τους!

Ο πάγος έσπασε! Το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στο OPEN για να μετατρέψει κάθε Σάββατο σε γιορτή! Σας περιμένουμε! Πρεμιέρα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 20:00 και κάθε Σάββατο ζωντανά την ίδια ώρα «Just the 2 of Us», με τον Νίκο Κοκλώνη! Συντονιστείτε στο OPEN!».

Τα 12 ζευγάρια

Ηλίας Γκότσης (νικητής Survivor, γυμναστής, tik toker) – Θωμαή Απέργη (τραγουδίστρια)

Δημήτρης Σκουλός (φωτογράφος) – Δανιέλα Χατζή (τραγουδίστρια, κόρη Κώστα Χατζή)

Λάκης Γαβαλάς (σχεδιαστής μόδας) – Shaya Hansen (τραγουδίστρια)

Δάφνη Καραβοκύρη (δημοσιογράφος, παρουσιάστρια) – Έλενα Τσαγκρινού (τραγουδίστρια)

Gio Καραντώνης (πρώην παίκτης Survivor, influencer) – Αγγελική Ηλιάδη (τραγουδίστρια)

Χάρης Λεμπιδάκης (δημοσιογράφος) – Φαίη Θεοχάρη (τραγουδίστρια)

Θανάσης Βισκαδουράκης (ηθοποιός) – Ξένια Βέρα (τραγουδίστρια)

Μαίρη Βιτινάρος (μοντέλο) – Francis Adetokounmpo (καλλιτέχνης, αδελφός Γιάννη Αντετοκούνμπο)

Μαίρη Αργυριάδου (παρουσιάστρια) – Κώστας Δόξας (τραγουδιστής)

Έλενα Κώνστα (dj, δημοσιογράφος) – Γιάννης Γρόσης (τραγουδιστής)

Dj Δελέασης – Έφη Θώδη (τραγουδίστρια)

Γιώργος Παπαχαραλάμπους (γυμναστής, πρώην παίκτης Survivor) – Ματίνα Ζάρα (τραγουδίστρια)





