Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa

Η συμμετοχή της STEFI που εστιάζει στη συλλογική ευρωπαϊκή ταυτότητα και στον σεβασμό διεκδικεί την πρόκριση στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Με κεντρικό άξονα τον συμβολισμό και το ευρωπαϊκό αφήγημα, η διαδικασία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής για τη Eurovision 2026 συνεχίζεται με τον Α Ημιτελικό του Sing for Greece. Οι καλλιτέχνες που ανεβαίνουν στη σκηνή καλούνται όχι μόνο να παρουσιάσουν ένα ανταγωνιστικό τραγούδι, αλλά και να προτείνουν μια καλλιτεχνική ταυτότητα που μπορεί να σταθεί στη διεθνή σκηνή του διαγωνισμού.

Η STEFI παρουσιάζει το τραγούδι «Europa» στον Α Ημιτελικό, διεκδικώντας την πρόκριση στον ελληνικό τελικό που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Η συμμετοχή της διαφοροποιείται από άλλες προτάσεις της φετινής διαδικασίας, καθώς το τραγούδι της αντλεί τη θεματική του από την έννοια της ευρωπαϊκής ενότητας και της κοινής πολιτισμικής ταυτότητας.

Το «Europa» πραγματεύεται την ιδέα της συνύπαρξης των λαών της Ευρώπης, δίνοντας έμφαση στις κοινές ρίζες, στην ιστορική διαδρομή και στη δύναμη που μπορεί να προκύψει μέσα από την ενότητα. Ο σεβασμός αναδεικνύεται ως βασική αξία του τραγουδιού, όχι μόνο ως κοινωνική αρχή, αλλά και ως θεμέλιο για την ειρηνική και δημιουργική συνύπαρξη των ανθρώπων σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Σε μουσικό επίπεδο, το «Europa» επιλέγει μια καθαρή και άμεση προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα στο μήνυμα και στη συνοχή της αφήγησης. Η σύνθεση και η ερμηνεία λειτουργούν υποστηρικτικά προς το περιεχόμενο του τραγουδιού, επιδιώκοντας να μεταφέρουν ένα καθολικά αναγνωρίσιμο νόημα, χωρίς υπερβολές ή επιφανειακό εντυπωσιασμό.

Η σκηνική παρουσία της STEFI δίνει έμφαση στην απλότητα και στη σαφήνεια, στοιχεία που ενισχύουν τον συμβολικό χαρακτήρα του τραγουδιού. Το «Europa» επιχειρεί να λειτουργήσει ως μια καλλιτεχνική πρόταση που συνδέεται άμεσα με το πνεύμα της Eurovision, ενός θεσμού που παραδοσιακά προβάλλει την έννοια της πολιτισμικής συνάντησης και της μουσικής επικοινωνίας πέρα από σύνορα.

Τα υπόλοιπα 14 τραγούδια της φετινής διαδικασίας θα παρουσιαστούν στον Β Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από τους δύο ημιτελικούς θα προκύψουν οι συμμετοχές που θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί μέσα από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2026 θα είναι η 70ή διοργάνωση του θεσμού και θα διεξαχθεί στη Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας. Με δύο ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026, η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο της Eurovision ως σημείο συνάντησης της ευρωπαϊκής μουσικής και πολιτισμικής ταυτότητας.

