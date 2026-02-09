Eurovision: Αυτές είναι οι 5 χώρες που θα συμμετάσχουν στην διεθνή επιτροπή του Sing for Greece 2026

Οι χώρες της διεθνούς επιτροπής του Sing For Greece 2026 και η συμβολή τους στο τελικό αποτέλεσμα

Στην εκπομπή Eurovision GR αποκαλύφθηκαν οι χώρες που θα εκπροσωπηθούν στη διεθνή επιτροπή του τελικού του Sing For Greece 2026. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα 5 μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής προέρχονται από τις εξής χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Σερβία, Γεωργία και Μολδαβία.

Η διεθνής επιτροπή θα καθορίσει το 25% του αποτελέσματος του τελικού, ενώ άλλο 25% θα κριθεί από την εγχώρια επιτροπή και το υπόλοιπο 50% θα προκύψει από την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού. Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζεται η άποψη των επαγγελματιών με την προτίμηση των θεατών, διασφαλίζοντας δίκαιη και ισορροπημένη αξιολόγηση των συμμετοχών.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι τα ονόματα της επιτροπής που επέλεξε τα 28 τραγούδια που θα συμμετάσχουν στο Sing For Greece 2026 θα γίνουν γνωστά στον δεύτερο ημιτελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Η ανακοίνωση αυτή αναμένεται να δώσει στους θεατές μια πρώτη εικόνα για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις επιλογές των συμμετοχών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και το ενδιαφέρον γύρω από τον διαγωνισμό.

Η συμμετοχή της διεθνούς επιτροπής υπόσχεται να προσδώσει στο φετινό Sing For Greece μια διεθνή διάσταση, ενώ η ανακοίνωση των μελών και των τραγουδιών αναμένεται να ενισχύσει τον ενθουσιασμό του κοινού ενόψει του μεγάλου τελικού.





