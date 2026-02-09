Fitness 09.02.2026

Τόσες θερμίδες πρέπει να καις καθημερινά για να χάνεις 1 κιλό κάθε εβδομάδα

Τι σημαίνει έλλειμμα θερμίδων και πώς να το πετύχετε χωρίς λιμοκτονία
Όταν θέλουμε να χάσουμε βάρος, το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι να κάψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες θερμίδες. Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στη γυμναστική, αλλά περιλαμβάνει και μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Παρόλα αυτά, λίγοι γνωρίζουν πόσες θερμίδες χρειάζεται πραγματικά να κάψουν για να χάσουν ένα κιλό σωματικού λίπους.

Η βασική αρχή για αποτελεσματική απώλεια βάρους είναι απλή: ξοδεύετε περισσότερη ενέργεια από όση προσλαμβάνετε. Αυτό δημιουργεί το λεγόμενο έλλειμμα θερμίδων. Όμως, η διαδικασία πρέπει να γίνεται με υγιεινό τρόπο όχι με λιμοκτονία ή υπερβολικούς περιορισμούς, αλλά μέσα από μικρές και ρεαλιστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Το να επιδιώκουμε γρήγορη απώλεια βάρους συχνά οδηγεί στο φαινόμενο γιο-γιο, με αποτέλεσμα να ξαναπαίρνουμε τα κιλά που χάσαμε, ή και περισσότερα.

Πόσες θερμίδες χρειάζεται να κάψετε;

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για να χάσετε περίπου ένα κιλό σωματικού λίπους σε μία εβδομάδα, θα χρειαστεί να κάψετε συνολικά 7.700 θερμίδες. Αυτό σημαίνει περίπου 1.100 θερμίδες την ημέρα, είτε μέσω άσκησης είτε μειώνοντας την κατανάλωση τροφής.


Πρόκειται για έναν γενικό κανόνα, καθώς η αντιστοιχία θερμίδων- κιλών δεν είναι απόλυτη. Οι θερμίδες μετρούν ενέργεια, ενώ τα κιλά μετρούν μάζα. Παρόλα αυτά, είναι μια χρήσιμη εκτίμηση για να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους. Για πιο γρήγορα και ασφαλή αποτελέσματα, δεν αρκεί να παρακολουθούμε μόνο τη διατροφή μας. Η σωματική δραστηριότητα είναι εξίσου σημαντική. Τρέξιμο, κολύμπι, ποδήλατο ή προπόνηση με βάρη μπορούν να ενισχύσουν την καύση θερμίδων και να συμβάλουν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Οι ενεργειακές ανάγκες και ο βασικός μεταβολικός ρυθμός καθορίζουν πόσο έλλειμμα θερμίδων είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για κάθε άτομο. Συνεπώς, είναι καλύτερο να θέτουμε ρεαλιστικούς και εύκολα εφικτούς στόχους, παρά να επιδιώκουμε υπερβολική απώλεια που δύσκολα μπορεί να διατηρηθεί. Η απώλεια βάρους είναι μια διαδικασία που χρειάζεται υπομονή και συνέπεια. Ένα μέτριο, σταθερό έλλειμμα θερμίδων σε συνδυασμό με τακτική άσκηση και ισορροπημένη διατροφή θα φέρει τα πιο ασφαλή και μακροχρόνια αποτελέσματα.

