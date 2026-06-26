Fishnet dress: Το trend που φόρεσαν Βίκυ Καγιά και Emily Ratajkowski και έγινε εμμονή!

Με μια ματιά Το fishnet dress και το mermaidcore είναι τα κυρίαρχα trends της σεζόν, συνδυάζοντας beachwear με high-fashion.

Η Βίκυ Καγιά υιοθετεί το trend με μίνιμαλ, κομψά πλεκτά φορέματα, αναδεικνύοντας το mermaidcore με εκλεπτυσμένο τρόπο.

Η Emily Ratajkowski προτείνει τολμηρές εμφανίσεις με fishnet φορέματα πάνω από μπικίνι, δίνοντας έμφαση στο "bohemian glam".

Το fishnet dress είναι ιδανικό resort wear, προσφέρει άνεση, υφή και αναβαθμίζει το μαγιό σε ολοκληρωμένο σύνολο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι απαιτεί αέρινη διάθεση και μια δόση από τη μαγεία της θάλασσας, και οι μεγαλύτερες fashionistas του κόσμου φαίνεται πως συμφωνούν απόλυτα: το fishnet dress και το mermaidcore είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της σεζόν. Από τα σοκάκια της Μυκόνου μέχρι τις ακτές της Μαγιόρκα, τα «δίχτυα» και οι γοργονέ αισθητικές μετατρέπουν το beachwear σε high-fashion statement που κλέβει τις εντυπώσεις.

Η τάση αυτή δεν είναι απλώς μια ακόμα μόδα, αλλά ένας φόρος τιμής στη ναυτική παράδοση και το μυστηριώδη κόσμο του βυθού. Είτε πρόκειται για τα διακριτικά πλεκτά της Βίκυς Καγιά που αποπνέουν κομψότητα, είτε για τα τολμηρά, έντονα χρώματα της Emily Ratajkowski, τα fishnet φορέματα έρχονται να αναβαθμίσουν το καλοκαιρινό στυλ, προσφέροντας υφή και μια δόση «bohemian glam» σε κάθε εμφάνιση.

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Η Βίκυ Καγιά και η απόλυτη εκδοχή του Mermaidcore

Η Βίκυ Καγιά, πιστή στο minimal chic στυλ της, μας έδειξε πρόσφατα στη Μύκονο πώς αυτή η τάση μπορεί να φορεθεί με απόλυτη κομψότητα. Επιλέγοντας ένα μαύρο πλεκτό φόρεμα με διχτυωτή υφή, η παρουσιάστρια συνδύασε ιδανικά τη διαφάνεια με τη μινιμαλιστική γραμμή. Η εφαρμοστή σιλουέτα του φορέματος, που θυμίζει «ουρά γοργόνας», σε συνδυασμό με λιτά αξεσουάρ, αναδεικνύει το mermaidcore όχι ως μια υπερβολική στολή, αλλά ως μια εκλεπτυσμένη πρόταση για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Emily Ratajkowski: H master του beach layering

Αν η Βίκυ Καγιά δίνει το μάθημα της κομψότητας, η Emily Ratajkowski αναδεικνύει την πιο ατίθαση και bold πλευρά του trend. Από τη Μαγιόρκα, το top model μας δίδαξε ότι το fishnet dress είναι ο ιδανικός τρόπος για να αναβαθμίσεις το μπικίνι σου. Είδαμε ένα κόκκινο mesh φόρεμα πάνω από λευκό μπικίνι που δημιουργεί μια εκρηκτική αντίθεση, ενώ σε μια άλλη περίπτωση συνδύασε ένα ανοιχτό γκρι πλεκτό φόρεμα πάνω από μαύρο bikini top, ολοκληρώνοντας το σύνολο με κοσμήματα από κοχύλια για ένα απόλυτα καλοκαιρινό αποτέλεσμα. Ακόμα και σε πιο casual στιγμές, το μοντέλο χρησιμοποιεί διχτυωτές τσάντες και αξεσουάρ για να ενισχύσει την αισθητική του ναυτικού glam.

Γιατί το trend κέρδισε το καλοκαίρι

Η επιτυχία αυτής της τάσης είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Το fishnet dress είναι το ιδανικό resort wear, γιατί προσφέρει υφή, επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και μετατρέπει ένα απλό μαγιό σε ένα ολοκληρωμένο, fashion-forward σύνολο. Από το beach bar μέχρι ένα βραδινό κάλεσμα, το fishnet dress είναι το κομμάτι-κλειδί που δίνει στο στυλ σου μια αδιαμφισβήτητη θαλασσινή ταυτότητα, αποδεικνύοντας ότι η μόδα μπορεί να είναι ταυτόχρονα άνετη και εξαιρετικά εντυπωσιακή.