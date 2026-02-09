TV 09.02.2026

Νίκος Κοκλώνης: Αυτό είναι το πιο viral ζευγάρι του φετινού J2US

Ο Νίκος Κοκλώνης μιλά για την πρεμιέρα του J2US, το άγχος, τα ζευγάρια και τις εκπλήξεις της νέας σεζόν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγο πριν την πρεμιέρα του λαμπερού μουσικού show, ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πολυαναμενόμενο J2US, εκφράζοντας ανοιχτά τόσο τον ενθουσιασμό όσο και το άγχος του.

Ο παρουσιαστής και παραγωγός παραδέχτηκε ότι κάθε επιστροφή του show συνοδεύεται από έντονη πίεση, όχι όμως για την παρουσίασή του, αλλά για το αν όλα θα κυλήσουν ομαλά στη σκηνή. Όπως εξήγησε, αυτό που τον απασχολεί περισσότερο είναι η συνολική ροή της βραδιάς, η χημεία ανάμεσα στους νέους διαγωνιζόμενους και το κατά πόσο θα δημιουργηθεί το κλίμα κεφιού και διασκέδασης που χαρακτηρίζει το πρόγραμμα.

«Έχω πολύ άγχος. Θα βγούμε, θα διασκεδάσουμε και θα φορέσω κάτι υπερλαμπερό», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως το άγχος του αφορά κυρίως τη λειτουργία του σόου και όχι το κομμάτι της παρουσίασης. «Δεν με αγχώνει το πώς θα τα πω, αλλά το να δουλεύουν όλα σωστά και να υπάρχει χημεία με τους νέους παίκτες», πρόσθεσε.


Μιλώντας για τους διαγωνιζόμενους, αποκάλυψε ότι ο τελικός αριθμός των ζευγαριών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, με τα «κλεισμένα» να ανέρχονται αυτή τη στιγμή σε περίπου 14 με 15. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πιο fun ζευγάρι της φετινής σεζόν, τον Deleasis και την Έφη Θώδη, δηλώνοντας πως ανυπομονεί να τους δει στη σκηνή.


Σε δηλώσεις του και στην εκπομπή Το Πρωινό, ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε σε πρόσωπα που θα ήθελε να δει στο J2US. Όπως είπε, θα τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η συμμετοχή της Νατάσας Θεοδωρίδου, ενώ για τον Νίκο Μουτσινά αποκάλυψε ότι τον είχε σκεφτεί ακόμη και για μόνιμη παρουσία, χωρίς όμως να του γίνει επίσημη πρόταση. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει βρεθεί αρκετές φορές στα παρασκήνια και εξέφρασε την επιθυμία να τη δει σύντομα στη σκηνή του J2US. Όσο για τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς δέχεται, σημείωσε πως είναι κάτι που τον συνοδεύει εδώ και χρόνια, χωρίς όμως να τον επηρεάζει.

J2US
09.02.2026
09.02.2026

09.02.2026
09.02.2026
09.02.2026
09.02.2026
09.02.2026
09.02.2026
08.02.2026
07.02.2026
06.02.2026
