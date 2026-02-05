Βίκυ Σταυροπούλου: Το σχόλιο όλο νόημα για την απουσία της Δέσποινας Βανδή από το J2US

Η Βίκυ Σταυροπούλου κλήθηκε να τοποθετηθεί για τον νέο κύκλο του J2US και συγκεκριμένα για την απουσία της Δέσποινας Βανδή

Η Βίκυ Σταυροπούλου και η Δανάη Μπάρκα βρέθηκαν στο αεροδρόμιο, όπου τις συνάντησε ο Γρηγόρης Μπάκας για τις ανάγκες της εκπομπής «Το Πρωινό». Οι δύο γυναίκες δέχτηκαν ερωτήσεις σχετικά με τις τηλεοπτικές εξελίξεις της νέας σεζόν, αλλά και για τις αλλαγές που δρομολογούνται στο τηλεοπτικό τοπίο.

Η Βίκυ Σταυροπούλου κλήθηκε να τοποθετηθεί για τον νέο κύκλο του J2US και συγκεκριμένα για την απουσία της Δέσποινας Βανδή. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της στο μουσικό σόου και αφήνοντας να εννοηθεί πως η αλλαγή στη σύνθεση της κριτικής επιτροπής θα φέρει εκπλήξεις. Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι η απουσία της τραγουδίστριας θα της κοστίσει συναισθηματικά, καθώς, όπως ανέφερε, είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή σχέση συνεργασίας. «Ναι θα είμαστε στο J2US. Ωραία μια χαρά. Είναι έκπληξη ο κριτής. Φυσικά θα μου λείψει η Δέσποινα Βανδή, αφού ήταν διπλανούλα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Δανάη Μπάρκα μίλησε για το ενδεχόμενο ενός νέου τηλεοπτικού εγχειρήματος, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή την περίοδο οι προτεραιότητές της βρίσκονται αλλού. Τόνισε πως δεν βρίσκεται σε φάση να κάνει σχέδια για κάτι καινούργιο, επισημαίνοντας με χιούμορ ότι το πρωινό ξύπνημα δεν της λείπει ιδιαίτερα, αφού έτσι κι αλλιώς η καθημερινότητά της απαιτεί νωρίς ξεκίνημα. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί με ζεστασιά στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στο παρελθόν, λέγοντας πως, παρότι της λείπουν, εξακολουθούν να έχουν στενή επαφή και να διατηρούν ουσιαστικές σχέσεις, γεγονός που την κάνει να αισθάνεται καλά σε αυτή τη μεταβατική περίοδο.





«Δεν το ξέρω αυτό γιατί τώρα είμαι σε εντελώς άλλο mood. Το πρωινό ξύπνημα δεν μου λείπει γιατί ξυπνάω πρωί… η καημένη, οπότε δεν μου λείπει… Μου λείπουν οι άνθρωποι, αλλά και πάλι μια χαρά, τους έχω, μιλάμε, βρισκόμαστε όλοι συνέχεια», δήλωσε.

