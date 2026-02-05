Beauty 05.02.2026

Έπαθες εμμονή με το Bridgerton; Τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα 4 χτενίσματα

Tα πιο όμορφα και ρομαντικά looks τύπου Bridgerton που θα μεταμορφώσουν κάθε σου εμφάνιση και θα σε μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή
Μαρία Χατζηγιάννη

To 2026 φαίνεται να φέρνει μια αληθινή αναγέννηση στα μαλλιά, επιστρέφοντας σε στυλ εμπνευσμένα από την εποχή του Regency, με πλεξούδες, μπούκλες και έντονους όγκους. Με την κυκλοφορία της τέταρτης σεζόν του Bridgerton στο Netflix και την πολυαναμενόμενη ταινία Wuthering Heights της Emerald Fennell, η νοσταλγία για πολυτελή φορέματα και περίτεχνα hairstyles είναι πιο έντονη από ποτέ. Τα χτενίσματα αυτής της περιόδου συνδυάζουν ρομαντισμό και κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις που είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακές και παιχνιδιάρικες.

Αν τα τελευταία χρόνια η τάση ήταν ο μινιμαλισμός και οι λιτές γραμμές, η σεζόν αυτή μας καλεί να πειραματιστούμε ξανά με όγκο, κίνηση και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Φυσικά, τα κοντά καρέ και pixie cuts παραμένουν στη μόδα, αλλά η κυρίαρχη τάση για το 2026 είναι τα «vintage hairstyles», αυτά που συνδυάζουν τη γοητεία του παρελθόντος με μοντέρνες πινελιές.

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που τα μαλλιά δείχνουν πιο άτονα μόλις πέσει η θερμοκρασία

Χαλαρές και κυματιστές μπούκλες

Οι χαλαρές, κυματιστές μπούκλες που πέφτουν ελεύθερα γύρω από το πρόσωπο φέρνουν μια ρομαντική και λίγο γοτθική διάθεση, ιδανική για καθημερινές εμφανίσεις ή πιο επίσημες στιγμές. Η χωρίστρα στη μέση τονίζει τη συμμετρία και η φυσική κίνηση των μαλλιών δημιουργεί μια αίσθηση απλότητας, ενώ ταυτόχρονα δείχνει προσεγμένη και κομψή.

Τριμερές κοντό κούρεμα

Το crop με τριμερή διαχωρισμό είναι ένα στυλ που δίνει όγκο στην κορυφή και στα πλάγια, ενώ αφήνει μερικές ατίθασες τούφες για μια αίσθηση φυσικότητας και γοητείας. Είναι ένα στυλ που φέρνει στο νου τις κοπέλες της εποχής του Bridgerton, συνδυάζοντας κομψότητα και παιχνιδιάρικο ύφος ταυτόχρονα.

hairstyle_madwalk_2025
Photo: Μαρία Δαρλαμήτσου

Μισό updo με όγκο

Το μισό updo με έντονο όγκο στο πίσω μέρος δημιουργεί μια εντυπωσιακή σιλουέτα, χωρίς να φαίνεται υπερβολικό. Οι ελεύθερες τούφες που πλαισιώνουν το πρόσωπο και η απαλή υφή στο πίσω μέρος προσθέτουν μια αίσθηση ρομαντισμού, ενώ η χωρίστρα στο κέντρο και το backcombing στο πάνω μέρος δίνουν το χαρακτηριστικό vintage ύφος.

Φωτογραφία: Μελίνα Ζώτου

Αντίστροφη πλεξούδα

Η πλεξούδα που περνά αντίστροφα γύρω από το κεφάλι λειτουργεί σαν headband και φέρνει μια πιο δομημένη και αριστοκρατική αίσθηση. Το πίσω μέρος παραμένει ελεύθερο για χαμηλή αλογοουρά ή κότσο, ενώ η πλεξούδα δημιουργεί την εντύπωση μιας προσεγμένης αλλά ταυτόχρονα ευέλικτης και παιχνιδιάρικης εμφάνισης.

Φωρτογραφία: Μιχάλης Ντάλλας

Διάβασε επίσης: 6 αρώματα που μυρίζουν σαν ξόρκι αγάπης

