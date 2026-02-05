TV 05.02.2026

After Dark: Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται την οικογένεια Κρητικών και την Άρια Καλύβα

Παρασκευή και Σάββατο στις 00:45 στο OPEN, το «After Dark» υπόσχεται βραδιές γεμάτες χιούμορ, εξομολογήσεις, αλλά και πικάντικες συζητήσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Θέμης Γεωργαντάς και η εκπομπή «After Dark» έρχονται με 2 απολαυστικά επεισόδια και αυτή την εβδομάδα και με εκλεκτούς καλεσμένους που αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές τους. Παρασκευή και Σάββατο στις 00:45 στο OPEN, το «After Dark» υπόσχεται βραδιές γεμάτες χιούμορ, εξομολογήσεις, αλλά και πικάντικες συζητήσεις.

Την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου ο Θέμης υποδέχεται την οικογένεια Κρητικών: τον Στέλιο Κρητικό, τον Μιχαήλ-Άγγελο Κρητικό και τον Άρη Κρητικό. Αναφέρονται στη μεγάλη αποδοχή που έχουν στα social media και στην επιτυχία που γνωρίζουν οι παραστάσεις τους σε όλη την Ελλάδα και εξηγούν ότι πάντα αυτήν ήταν η διασκέδαση τους, να κάνουν βίντεο και σκετς, πολύ πριν προκύψει η ενασχόλησή τους με τα κοινωνικά δίκτυα.

Ακόμα, μιλούν για τη σχέση τους ως οικογένεια και φυσικά δεν λείπουν τα άφθονα χιουμοριστικά πειράγματα. Παράλληλα, το βασικό ερώτημα που αιωρείται είναι ένα… ετοιμάζεται, άραγε, ο Στέλιος Κρητικός να γίνει ξανά πατέρας; Στη συνέχεια, παίζουν το απολαυστικό παιχνίδι «Δείξε μου το σόι σου…», απαντώντας σε ερωτήσεις όπως: ποιος είναι ο πιο γκρινιάρης, ο πιο ακατάστατος και ποιος… φλερτάρει πιο πολύ; Ακολουθεί το εξομολογητήριο με πρωταγωνιστή τον Στέλιο Κρητικό, ο οποίος καλείται να απαντήσει στις πιο τολμηρές ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά. Η ανατροπή έρχεται στο τέλος, όταν τα παιδιά του εισβάλλουν στο εξομολογητήριο και του κάνουν ερωτήσεις που σίγουρα δεν περίμενε.

Το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, ο Θέμης καλωσορίζει την καταξιωμένη δημοσιογράφο Άρια Καλύβα, η οποία μιλάει για τη συνεργασία της με το OPEN και την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και δηλώνει ότι βρίσκεται σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον που την αντιμετωπίζουν με σεβασμό και εκτίμηση. Αποκαλύπτει ότι όταν ήταν μικρή ήθελε να γίνει ηθοποιός. Μάλιστα, έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά δεν πέρασε και μέσα από αυτήν την εμπειρία κατάλαβε νωρίς ότι δεν διαθέτει υπομονή και πως αυτός ο χώρος δεν θα της ταίριαζε. Όσον αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ, αποκάλυψε ότι πάλεψε πολύ για να εδραιωθεί γιατί στιλιστικά δεν έπειθε.

Στην αρχή της καριέρας της, της είχαν προτείνει αντί για αστυνομικό ρεπορτάζ να κάνει πολιτιστικό, γεγονός που την οδήγησε να βάλει τα κλάματα. Αναφέρεται επίσης στη συνεργασία της με τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ μιλάει και για το πρόωρο τέλος της εκπομπής «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου. Η έκπληξη δεν αργεί να έρθει, καθώς στο πλατό εμφανίζεται ο φίλος της, δικηγόρος και παρουσιαστής Τάσος Ντούγκας, για να τα κάνει όλα… «Άνω Κάτω». Εννοείται ότι δεν αντιστάθηκαν στα παιχνίδια του Θέμη. Άραγε η Άρια Καλύβα και ο Τάσος Ντούγκας «Δάγκωσαν τη γλώσσα τους» ή μίλησαν για όλους και για όλα; Φυσικά, ακολουθεί ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο με τις πιο hot ερωτήσεις. Θα καταφέρει η Άρια Καλύβα να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

«After Dark», 2 φορές την εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο στις 00:45 στο OPEN.

