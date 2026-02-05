TV 05.02.2026

Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef – Το επικό σχόλιο του Λεωνίδα Κουτσόπουλου

Η πρώην παίκτρια βρέθηκε ξανά στην κουζίνα για την 1η ομαδική δοκιμασία της σεζόν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη έκανε μια αναπάντεχη επιστροφή στο MasterChef, εμφανιζόμενη ως καλεσμένη στο χθεσινό 4/2 επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής. Η πρώην παίκτρια βρέθηκε ξανά στην κουζίνα του παιχνιδιού, αυτή τη φορά με ρόλο υποστηρικτικό, καθώς κλήθηκε να βοηθήσει τους διαγωνιζόμενους στην πρώτη ομαδική δοκιμασία της σεζόν, όπου οι μπριγάδες της κόκκινης και της μπλε ομάδας αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά.

Λίγο πριν την είσοδό της στο πλατό, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναφέρθηκε στη δυναμική παρουσία που είχε αφήσει στο παρελθόν η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη στο παιχνίδι. Όπως σχολίασε, το αποτύπωμά της παραμένει έντονο, όχι μόνο λόγω της έντασης και της εκφραστικότητάς της, αλλά και εξαιτίας της προσωπικότητάς της, χαρακτηρίζοντάς τη ως μία από τις πιο ξεχωριστές και επιδραστικές συμμετοχές που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό. «Ακόμα οι φωνές της αντηχούν στους διαδρόμους, όχι μόνο οι φωνές της αλλά και η προσωπικότητά της. Μια από τις πιο επιδραστικές παίκτριες που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό», είπε ο κριτής. 

Όταν βρέθηκε απέναντι από τους φετινούς παίκτες, η Σπυριδούλα επέλεξε να τους απευθύνει λόγια ενθάρρυνσης, δίνοντας έμφαση στη συνολική εμπειρία του MasterChef και όχι μόνο στον ανταγωνισμό. Τους προέτρεψε να ζήσουν έντονα κάθε στιγμή, επισημαίνοντας ότι, όταν το ταξίδι ολοκληρωθεί, αυτό που θα μείνει είναι οι αναμνήσεις, οι άνθρωποι της παραγωγής, οι σεφ και η καθημερινότητα στο πλατό.


Παράλληλα, δεν δίστασε να τους προετοιμάσει για τις εντάσεις που αναπόφευκτα θα προκύψουν, τονίζοντας ότι οι διαφωνίες και οι καβγάδες είναι μέρος της διαδικασίας, αλλά δεν αξίζει να τους βαραίνουν. Το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο: να κρατήσουν τα θετικά, να απολαύσουν τη διαδρομή και να αφήσουν πίσω ό,τι δύσκολο συμβεί στην πορεία. «Εγώ θα σας πω να το χαρείτε πάρα πολύ γιατί, όταν βγείτε από εδώ αυτό θα σας μείνει. Θα σκέφτεστε τι έχετε περάσει και θα σας λείπουν τα παιδιά της παραγωγής, οι σεφ, το πλατό. Οπότε να το ζήσετε, να πάρετε μαζί σας όλες τις καλές αναμνήσεις και να αφήσετε ό,τι συμβεί γιατί θα μαλώσετε σίγουρα», τους είπε χαρακτηριστικά.

