5 διαχρονικές γραμμές σε jeans που κάθε ντουλάπα πρέπει να έχει

Κλασικά και διαχρονικά τζιν που ξεχωρίζουν για την εφαρμογή και το στυλ τους, από χαλαρά έως slim και tapered

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι τα jeans στη γκαρνταρόμπα μας. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε πίσω από κάθε νέα τάση, υπάρχουν μερικά κομμάτια που παραμένουν πάντα στη μόδα και μπορούν να φορεθούν σε αμέτρητες περιστάσεις. Αν επενδύσεις σε λίγα κλασικά σχέδια, έχεις σίγουρη λύση για κάθε outfit, χωρίς να γεμίζει η ντουλάπα σου με άχρηστα κομμάτια.

Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεσαι δεκάδες διαφορετικά jeans για να νιώθεις ενημερωμένη. Υπάρχουν 5 βασικά σχέδια που καλύπτουν κάθε στιλ και εποχή. Τα παρακάτω jeans είναι διαχρονικά, ευκολοσυνδύαστα και ταιριάζουν σε κάθε γούστο, ενώ μπορούν να συνδυαστούν με τα περισσότερα παπούτσια και αξεσουάρ.

Bootcut

Τα bootcut jeans με ελαφριά καμπύλη στο κάτω μέρος δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα. Ένα ζευγάρι με χαλαρή εφαρμογή μπορεί να φορεθεί τόσο σε casual όσο και σε πιο επίσημες εμφανίσεις, ενώ η διακριτική φαρδιά γραμμή στο τελείωμα κολακεύει κάθε σιλουέτα.

Ελαφρώς χαλαρή γραμμή

Τα stovepipe jeans είναι πιο άνετα στο πόδι σε σχέση με τα straight-leg, με εφαρμογή στη μέση και πιο χαλαρή γραμμή στα πόδια. Είναι ένα κλασικό σχέδιο που δείχνει πάντα κομψό, χωρίς να φαίνεται υπερβολικά μοντέρνο ή παλαιωμένο.

Slim jeans

Τα μαύρα slim jeans είναι απαραίτητα για στιγμές που θέλεις ένα πιο περιποιημένο, sleek αποτέλεσμα. Ταιριάζουν εύκολα με πουλόβερ ή σακάκι, ενώ μπορούν να φορεθούν και καθημερινά με casual παπούτσια.

90s αισθητική

Τα tapered jeans έχουν ελαφρώς στενό τελείωμα και είναι ιδανικά για μια κομψή, “90s inspired” εμφάνιση. Ταιριάζουν τέλεια με flats ή χαμηλά τακούνια και προσδίδουν μια αίσθηση λεπτότητας στη σιλουέτα.

Πάνω από τον αστράγαλο

Πάνω από τον αστράγαλο είναι τέλεια για τις ζεστές ημέρες ή για ένα πιο αέρινο look. Συνδυάζονται άψογα με minimal tops και χαμηλά τακούνια, δημιουργώντας ένα άνετο αλλά στιλάτο αποτέλεσμα.

