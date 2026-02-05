Φαίη Σκορδά: Βούρκωσε στον αέρα του Mega με την συνέντευξη της Χριστίνας Χειλά Φαμέλη

Καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά βρέθηκε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και μίλησε για τη νέα δραματική σειρά του MEGA, Οι Αθώοι, στην οποία υποδύεται τη «Μαργαρίτα» αλλά και για την μητέρα της που δεν βρίσκεται στη ζωή.

«Προσπαθήσαμε να βγάλουμε όσο το δυνατόν πιο φυσικό αποτέλεσμα. Και η εικόνα, και τα γυρίσματα, όλα αντιμετωπίστηκαν σαν να κάνουμε ταινία, είναι η αλήθεια», είπε αρχικά η ηθοποιός, η οποία στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η πρόταση για τον ρόλο δεν ήταν πρόσφατη. Όπως είπε, όλα ξεκίνησαν όταν ακόμα πρωταγωνιστούσε στον Σασμό. «Η πρόταση έγινε πολλά χρόνια πριν. Όταν ήμουν στον “Σασμό” ακόμα, με πήραν τηλέφωνο. Ο Νίκος Κουτελιδάκης, ο σκηνοθέτης αυτής της υπέροχης δουλειάς, μου είπε “σε σκέφτομαι γι’ αυτόν τον ρόλο”. Δηλαδή τέσσερα χρόνια πίσω. Και το περίμενα με ανυπομονησία. Το περίμενα χρόνια και είχα την τύχη να έχω και τον χρόνο να προετοιμαστώ κατάλληλα. Ήταν πολύ δύσκολο project, είχε έρευνα και μελέτη. Κάναμε μαθήματα ιππασίας, κάναμε πρόβες. Είχε μεγάλη προετοιμασία».

Μιλώντας για τον χαρακτήρα που υποδύεται, η ηθοποιός σκιαγραφεί μια γυναίκα έντονη και βαθιά αντισυμβατική για την εποχή της. «Η Μαργαρίτα λειτουργεί πολύ με το ένστικτο. Είναι λίγο ένα αγρίμι. Νομίζω ότι θα προτιμούσε να είναι άντρας. Δεν μπορεί να δεχτεί την ανισότητα απέναντι στις γυναίκες. Επειδή την προετοιμάζαμε τόσο καιρό και τα γυρίσματα ήταν φοβερά απαιτητικά, είχα μεγαλύτερη ανυπομονησία να δω το αποτέλεσμα και δικαιώθηκα».





Έπειτα, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη αναφέρθηκε και στο διπλό της επίθετο, εξηγώντας τη βαθιά προσωπική του σημασία. «Το Χειλά είναι του πατέρα μου, το Φαμέλη της μητέρας μου. Το έβαλα όταν πέθανε η μητέρα μου, για συναισθηματικούς λόγους. Έχουν περάσει 17 χρόνια, φοβερό. Είναι σαν χθες, αλλά δεν είναι κιόλας, είναι άλλη ζωή. Ήμουν παιδί, μετά ήρθε ενηλικίωση, πόσο μάλλον όταν σου συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό. Είχα αποφασίσει από πριν ότι θα ασχοληθώ με την υποκριτική, με παρότρυνε κιόλας η μητέρα μου. Μετά από ένα χρόνο από όταν έφυγε η μητέρα μου ξεκίνησα στον χώρο.





Η μητέρα μου το πίστευε πολύ, με παρότρυνε. Εγώ ήθελα να γίνω χορεύτρια, έπαιζα κορώνα γράμματα και με τα δύο. Καλά έγιναν έτσι. Είχα μεγάλη υποστήριξη από το σπίτι. Δεν έχω καμία σχέση με τη Τρίπολη, δεν ξέρω γιατί γράφουν ότι είμαι από εκεί. Στην Αθήνα μεγάλωσα, στον Νέο Βουτζά, εκεί που μας καίνε κάθε χρόνο. Άργησα να ξεσπάσω για το θάνατο της μητέρας μου. Άργησε πολύ να ξεσπάσει αυτό. Και ξέσπασε άσχημα, με ψυχοσωματικά δηλαδή. Το βαρύναμε το κλίμα» είπε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη. Τότε, η Φαίη Σκορδά φανερά συγκινημένη, το μόνο που είπε ήταν: «Συγγνώμη».





