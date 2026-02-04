Οι Αθώοι: Απαιτητικά γυρίσματα και πλήρη ανακατασκευή ενός χωριού για την νέα σειρά του Mega

Η πρεμιέρα αναμένεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές και να απαντήσει στο ερώτημα αν η αλήθεια της καρδιάς μπορεί τελικά να οδηγήσει σε λύτρωση

Το μεγάλο τηλεοπτικό ραντεβού είναι αυτή την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, στις 22:20 στο MEGA, με την πρεμιέρα της νέας σειράς εποχής «Οι Αθώοι», η οποία υπόσχεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές με την εντυπωσιακή αισθητική της. Κάθε σκηνή φέρει την υπογραφή μιας σχολαστικής αναβίωσης του τέλους του 19ου αιώνα, με στόχο να μεταφέρει το κοινό πιστά στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα. Το σενάριο της Ελένης Ζιώγα αντλεί έμπνευση από το εμβληματικό έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος», και αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που, στιγματισμένη από την κοινωνία, βρίσκει καταφύγιο στο νησί για να μεγαλώσει τον γιο της, Γιάννο, ερμηνευόμενο από τον Κώστα Νικούλι.

Ο Γιάννος, έξυπνος και παρατηρητικός, μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία και περιφρόνηση, θεωρώντας τον «νόθο» και «ξένο». Παρά τις δυσκολίες, στην καρδιά του γεννιέται ένας καθαρός έρωτας για τη Μαργαρίτα, την οποία υποδύεται η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη. Η Μαργαρίτα ξεχωρίζει για την ευφυΐα, την ομορφιά και την αγάπη της για τη γνώση, αλλά και για την έντονη ανάγκη της για ανεξαρτησία.

Στο πλευρό της, ο Πέτρος, ερμηνευόμενος από τον Γιάννη Νιάρρο, εμφανίζεται ως ένας γοητευτικός και παθιασμένος νέος, ο οποίος, όταν ένας γάμος από προξενιό οδηγεί στη φυγή του Γιάννου, πλημμυρίζει από ζήλια και οργή για τη Μαργαρίτα. Στην ιστορία της σειράς, η αγάπη, η προδοσία και η κοινωνική πίεση διαμορφώνουν έναν περίπλοκο καμβά σχέσεων, όπου η αλήθεια της καρδιάς ίσως είναι ο μόνος δρόμος για λύτρωση και εξιλέωση. Παράλληλα, το καστ συμπληρώνουν οι Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη και Χρήστος Καλαβρούζος, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση των Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη.





Η παραγωγή της σειράς απαιτεί εντατικές προετοιμασίες, καθώς χρειάστηκαν πάνω από 2 μήνες για την πλήρη ανακατασκευή ενός χωριού, με κτίσματα και εσωτερικούς χώρους που δημιουργήθηκαν από την αρχή με τη βοήθεια εξειδικευμένων μαραγκών και πετράδων. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εντυπωσιακή: μόνο για την πρωταγωνίστρια Μαργαρίτα δημιουργήθηκαν 60 κοστούμια, ενώ συνολικά ράφτηκαν πάνω από 700 κοστούμια για τους βοηθητικούς ηθοποιούς και τα παιδιά. Η αυθεντικότητα ενισχύεται με τη χρήση παραδοσιακής ξύλινης λέμβου του 1900 και με τη συμμετοχή δεκάδων ζώων, από άλογα οργώματος μέχρι λύκους, υπό την επίβλεψη ειδικών εκπαιδευτών.

Σημαντική είναι και η συμβολή ιστορικών, λαογράφων και γλωσσολόγων για την πιστή απόδοση των Αρβανίτικων και Βλάχικων, εξασφαλίζοντας ότι το κοινό θα ζήσει μια αυθεντική εμπειρία της εποχής. Η πρεμιέρα της σειράς «Οι Αθώοι» αναμένεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές και να απαντήσει στο ερώτημα αν η αλήθεια της καρδιάς μπορεί τελικά να οδηγήσει σε λύτρωση.

