Ο Bruce Willis δεν γνωρίζει ότι πάσχει από άνοια

Ο Bruce Willis δεν γνωρίζει ότι πάσχει από μετωποκροταφική άνοια και συνεχίζει να αναγνωρίζει την οικογένειά του, όπως αποκάλυψε η σύζυγός του Emma Heming Willis σε πρόσφατη συνέντευξή της. Η εξομολόγηση έγινε στο podcast «The Unexpected Journey», όπου η Emma Heming Willis μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας του διάσημου ηθοποιού και τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια έχει προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα.

Η Emma Heming Willis εξήγησε ότι ο Bruce Willis δεν έχει συνειδητοποιήσει τη διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα νευρολογικό φαινόμενο γνωστό ως ανοσογνωσία. Όπως ανέφερε, ο εγκέφαλος σε τέτοιες περιπτώσεις αδυνατεί να αναγνωρίσει τι ακριβώς συμβαίνει. Σύμφωνα με τα λόγια της, πολλοί συγχέουν την κατάσταση αυτή με άρνηση, όμως στην πραγματικότητα ο ασθενής δεν έχει επίγνωση της ασθένειας. Η ίδια δήλωσε ότι ο Bruce Willis δεν συνέδεσε ποτέ τα συμπτώματα με τη νόσο και ότι αισθάνεται ανακούφιση γι’ αυτό, καθώς θεωρεί πως τον προστατεύει συναισθηματικά.

Παρά την εξέλιξη της ασθένειας, η Emma Heming Willis τόνισε ότι ο Bruce Willis παραμένει παρών σωματικά και συναισθηματικά με τον δικό του τρόπο. Όπως εξήγησε, εξακολουθεί να αναγνωρίζει εκείνη και τα παιδιά τους και διατηρεί μια μορφή σύνδεσης μαζί τους, η οποία μπορεί να διαφέρει από το παρελθόν αλλά παραμένει ουσιαστική και γεμάτη νόημα. Υπογράμμισε ότι η οικογένεια έχει μάθει να προσαρμόζεται σε αυτή τη νέα μορφή επικοινωνίας και να βρίσκει ομορφιά σε αυτήν τη διαφορετική συνύπαρξη.

Η οικογένεια του Bruce Willis είχε ανακοινώσει το 2022 ότι ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με αφασία, μια διαταραχή λόγου που προκαλείται από βλάβη στον εγκέφαλο και επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας. Τον Φεβρουάριο του 2023 έγινε γνωστό ότι η διάγνωση εξελίχθηκε σε μετωποκροταφική άνοια, με την οικογένεια να δηλώνει τότε ότι, παρά τη δυσκολία, υπήρξε ανακούφιση από τη σαφή διάγνωση.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην Diane Sawyer για το ABC News, η Emma Heming Willis είχε αναφέρει ότι ο Bruce Willis παραμένει σε καλή σωματική κατάσταση και κινητικότητα, επισημαίνοντας ότι το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στη λειτουργία του εγκεφάλου και ιδιαίτερα στη γλώσσα. Είχε εξηγήσει ότι η οικογένεια ανέπτυξε νέους τρόπους επικοινωνίας μαζί του, προσαρμοσμένους στις ανάγκες του.

Η Emma Heming Willis περιέγραψε επίσης τις πρώτες αλλαγές που παρατήρησε στη συμπεριφορά του Bruce Willis, αναφέροντας ότι άρχισε να γίνεται πιο σιωπηλός σε κοινωνικές περιστάσεις, κάτι που την ανησύχησε έντονα καθώς δεν ταίριαζε με τη μέχρι τότε εξωστρεφή και θερμή προσωπικότητά του. Όπως ανέφερε, η σταδιακή απομάκρυνση και η συναισθηματική ψυχρότητα αποτέλεσαν τα πρώτα σημάδια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η δημόσια στάση της Emma Heming Willis συνεχίζει να ρίχνει φως στη μετωποκροταφική άνοια και στις επιπτώσεις της, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση γύρω από μια νόσο που επηρεάζει βαθιά όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

