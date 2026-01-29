Η πιο γρήγορη πίτσα στο air fryer με τορτίγια

Η πίτσα στο air fryer αποδεικνύει ότι η απλότητα μπορεί να γίνει απόλυτη απόλαυση. Σε μόλις λίγα λεπτά, μια απλή τορτίγια μεταμορφώνεται σε τραγανή, ζεστή και λαχταριστή βάση για τα αγαπημένα σου υλικά. Είναι η ιδανική λύση για όταν θες κάτι γρήγορο αλλά γεμάτο γεύση, χωρίς να χρειάζεται να ανάψεις τον φούρνο.
Η μαγεία της συνταγής έγκειται στην ευελιξία της. Mπορείς να πειραματιστείς με ό,τι υλικά έχεις στο ψυγείο, να δημιουργήσεις γεύσεις που σου ταιριάζουν και να δώσεις σε κάθε τορτίγια-πίτσα προσωπικό χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα γρήγορο, αλλά εντυπωσιακό γεύμα που ικανοποιεί τόσο την όρεξη όσο και τη φαντασία σου.
Διάβασε επίσης: Σου τελείωσε η ketchup; Δες τι θα κάνεις με το μπουκάλι
Υλικά (για 1 πίτσα)
- 1 μεγάλη τορτίγια
- 2 κ.σ. σάλτσα ντομάτας
- 4–5 φέτες μοτσαρέλα ή άλλο τυρί που λιώνει, χοντροτριμμένο
- Ρίγανη
- Ελαιόλαδο
- Προαιρετικά υλικά: μανιτάρια, ζαμπόν, ελιές, πιπεριές κ.ά., κομμένα σε λεπτές φέτες
Εκτέλεση:
- Άπλωσε τη σάλτσα ντομάτας πάνω στην τορτίγια ομοιόμορφα.
- Τοποθέτησε τις φέτες τυριού πάνω στη σάλτσα.
- Πρόσθεσε τα προαιρετικά υλικά που θέλεις.
- Πασπάλισε με ρίγανη και ρίξε λίγο ελαιόλαδο.
- Βάλε την τορτίγια στον air fryer πάνω σε χαρτί ψησίματος.
- Ψήσε στους 180°C για 5–7 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και η βάση να γίνει τραγανή.
- Προαιρετικά, για πιο έντονη αίσθηση πίτσας, χρησιμοποίησε δύο τορτίγιες με τυρί ανάμεσά τους.
- Σέρβιρε με φρέσκια ρόκα ή βασιλικό για έξτρα άρωμα.
Διάβασε επίσης: Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικό Kiss με μόνο 2 υλικά
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.