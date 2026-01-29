Mad Bubble
Food 29.01.2026

Η πιο γρήγορη πίτσα στο air fryer με τορτίγια

Γρήγορη και εύκολη πίτσα από τορτίγια στο air fryer, τραγανή και νόστιμη σε λιγότερο από 10 λεπτά, με ό,τι υλικά αγαπάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πίτσα στο air fryer αποδεικνύει ότι η απλότητα μπορεί να γίνει απόλυτη απόλαυση. Σε μόλις λίγα λεπτά, μια απλή τορτίγια μεταμορφώνεται σε τραγανή, ζεστή και λαχταριστή βάση για τα αγαπημένα σου υλικά. Είναι η ιδανική λύση για όταν θες κάτι γρήγορο αλλά γεμάτο γεύση, χωρίς να χρειάζεται να ανάψεις τον φούρνο.

Η μαγεία της συνταγής έγκειται στην ευελιξία της. Mπορείς να πειραματιστείς με ό,τι υλικά έχεις στο ψυγείο, να δημιουργήσεις γεύσεις που σου ταιριάζουν και να δώσεις σε κάθε τορτίγια-πίτσα προσωπικό χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα γρήγορο, αλλά εντυπωσιακό γεύμα που ικανοποιεί τόσο την όρεξη όσο και τη φαντασία σου.

Διάβασε επίσης: Σου τελείωσε η ketchup; Δες τι θα κάνεις με το μπουκάλι

Υλικά (για 1 πίτσα)

  • 1 μεγάλη τορτίγια
  • 2 κ.σ. σάλτσα ντομάτας
  • 4–5 φέτες μοτσαρέλα ή άλλο τυρί που λιώνει, χοντροτριμμένο
  • Ρίγανη
  • Ελαιόλαδο
  • Προαιρετικά υλικά: μανιτάρια, ζαμπόν, ελιές, πιπεριές κ.ά., κομμένα σε λεπτές φέτες
Εκτέλεση:

  • Άπλωσε τη σάλτσα ντομάτας πάνω στην τορτίγια ομοιόμορφα.
  • Τοποθέτησε τις φέτες τυριού πάνω στη σάλτσα.
  • Πρόσθεσε τα προαιρετικά υλικά που θέλεις.
  • Πασπάλισε με ρίγανη και ρίξε λίγο ελαιόλαδο.
  • Βάλε την τορτίγια στον air fryer πάνω σε χαρτί ψησίματος.
  • Ψήσε στους 180°C για 5–7 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και η βάση να γίνει τραγανή.
  • Προαιρετικά, για πιο έντονη αίσθηση πίτσας, χρησιμοποίησε δύο τορτίγιες με τυρί ανάμεσά τους.
  • Σέρβιρε με φρέσκια ρόκα ή βασιλικό για έξτρα άρωμα.

Διάβασε επίσης: Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικό Kiss με μόνο 2 υλικά

