Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικό Kiss με μόνο 2 υλικά

Η κλασική σοκολάτα Kiss ζωντανεύει με αφράτο marshmallow φράουλας και κουβερτούρα, θυμίζοντας τα πιο γλυκά μας σχολικά χρόνια

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τον αξεπέραστο συνδυασμό φράουλας και σοκολάτας που η μπάρα Kiss έκανε αναπόσπαστο κομμάτι των παιδικών μας χρόνων. Για χρόνια, αυτή η μικρή σοκολατένια απόλαυση ήταν το σήμα κατατεθέν της σχολικής ζωής, είτε στο σχολείο ως γρήγορο σνακ είτε στο σπίτι μετά το μεσημεριανό, απολαμβάνοντας κάθε μπουκιά με λαχτάρα.

Η τραγανή κουβερτούρα περιέκλειε ένα αφράτο marshmallow με άρωμα φράουλας, ένας γευστικός συνδυασμός που έχει χαραχτεί στη μνήμη μας. Κι όμως, τώρα μπορείς να αναβιώσεις αυτή τη νοσταλγία στο σπίτι με μια πανεύκολη και οικονομική συνταγή που κυκλοφορεί στα social media και φτιάχνει γλυκό με γεύση και υφή σχεδόν ίδια με τη θρυλική μπάρα που αγαπήσαμε μικροί.

Υλικά:

2 φακελάκια ζελέ φράουλα (200gr)

190ml νερό

200gr κουβερτουρα με στεβια

Εκτέλεση:

1. Προετοιμασία ζελέ

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι ζεσταίνουμε το νερό και προσθέτουμε τη σκόνη ζελέ, ανακατεύοντας συνεχώς με έναν αυγοδάρτη μέχρι να διαλυθεί πλήρως. Μόλις ομογενοποιηθεί, αφήνουμε το μείγμα στην άκρη να κρυώσει ελαφρώς.

2. Χτύπημα για αφράτη μους

Όταν το ζελέ έχει κρυώσει αρκετά, το χτυπάμε με μίξερ για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μετατραπεί σε μια ανοιχτή ροζ, αφράτη μους.

3. Σύσταση και ψύξη

Αδειάζουμε τη μους σε ένα κατάλληλο σκεύος και την τοποθετούμε στην κατάψυξη για 5–8 ώρες, μέχρι να σταθεροποιηθεί καλά.

4. Κοπή και επικάλυψη

Μόλις η μους είναι σφιχτή, την κόβουμε σε μικρές μπάρες. Στο μεταξύ, λιώνουμε την κουβερτούρα και, όταν η σοκολάτα έχει κρυώσει ελαφρώς, καλύπτουμε προσεκτικά τις μπάρες μία προς μία.

