Ξέχνα την κλασική ζύμη: Η πίτσα που φτιάχνεται από πατάτες και γίνεται ανάρπαστη

Ψάχνεις μια διαφορετική ιδέα για το βραδινό σου; Αν έχεις κουραστεί από τις κλασικές επιλογές, ήρθε η ώρα να μπεις στην κουζίνα και να δοκιμάσεις κάτι πραγματικά ξεχωριστό: πίτσα με βάση από πατάτες! Μια νόστιμη και χορταστική πρόταση που ταιριάζει με τα πάντα.
Αυτή η συνταγή είναι απλή και γρήγορη, φτιαγμένη με καθημερινά υλικά, και μπορεί να συνοδεύσει όχι μόνο το σπίτι, αλλά και την εκδρομή, το σχολείο ή το γραφείο. Ακόμα κι αν είσαι αρχάριος στη μαγειρική, θα ξετρελαθείς με το αποτέλεσμα.
Υλικά για τη βάση και τη γέμιση:
- 4 μέτριες πατάτες
- 3 φρέσκα κρεμμυδάκια
- 1 καρότο
- 1 κόκκινη πιπεριά
- 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο
- 2 πρέζες αλάτι
- Πιπέρι κατά βούληση
Για το μείγμα:
- 3 μεσαία αυγά
- 180 γρ. γάλα
- 200 γρ. αλεύρι γοχ
- 1 κ.γ. αλάτι
- 1 κ.γ. baking powder
- Πιπέρι
- Ελαιόλαδο για το άλειμμα
- Τριμμένη παρμεζάνα
@livekitchen Καλύτερα από πίτσα! Απλώς τρίψτε τις πατάτες! Εύκολη και φθηνή συνταγή Βρες την συνταγή Αναλυτικά: https://live-kitchen.gr/pita-me-lachanika-kalyteri-apo-pitsa/ . Βρες όλα τα Ιαπωνικά Μαχαίρια Samura®️ https://bit.ly/SamuraGreece . ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ! – αυτό είναι ευχάριστο για μένα και σημαντικό για την ανάπτυξη του καναλιού! ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ, ή τουλάχιστον ένα χαμογελαστό πρόσωπο. Δεν είναι δύσκολο για εσάς, αλλά θα χαρώ πολύ! ΥΛΙΚΑ 4 μέτριες πατάτες 3 κρεμμυδάκια φρέσκα 1 καρότο 1 κόκκινη πιπεριά 2-3 κτσ ελαιόλαδο 2 πρέζες αλάτι πιπέρι ——————————————- 3 μέτρια αυγά 180 γρ γάλα 200 γρ αλεύρι γ.ο.χ 1 κτγ αλάτι 1 κτγ μπέικεν πάουντερ πιπέρι 1 κτσ ελαιόλαδο ——————————————– Τυρί παρμεζάνα ——————————————– 46 εκ. INGREDIENTS 4 medium potatoes 3 green onions 1 carrot 1 red pepper 2 pinches salt pepper 2-3 tbsp olive oil —————————————– 3 medium eggs 180 f milk 200 g plain flour 1 tsp salt pepper 1 tsp baking powder 1 tbsp olive oil —————————————— Parmesan cheese —————————————— 46 cm GERMAN ZUTATEN 4 mittelgroße Kartoffeln 3 Frühlingszwiebeln 1 Karotte 1 rote Paprika 2 Prisen Salz Pfeffer 2-3 EL Olivenöl —————————————– 3 mittelgroße Eier 180 f Milch 200 g einfaches Mehl 1 TL Salz Pfeffer 1 TL Backpulver 1 EL Olivenöl —————————————— Parmesankäse —————————————— 46 cm #Livekitchen #Greece #chef #thessaloniki ♬ πρωτότυπος ήχος – LiveKitchen
Η παρασκευή είναι απλή: τριμμένα λαχανικά αναμειγνύονται με τα αυγά, το γάλα και τα υπόλοιπα υλικά, δημιουργώντας μια αφράτη και νόστιμη βάση. Στη συνέχεια, ψήνεται μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή υφή, ενώ η παρμεζάνα προσθέτει μια ξεχωριστή γεύση που θα κλέψει τις εντυπώσεις. Το καλύτερο; Η συνταγή είναι ευέλικτη: μπορείς να την εμπλουτίσεις με ό,τι υλικά σου αρέσουν ή να την κάνεις πιο ελαφριά ή πιο χορταστική, ανάλογα με τη διάθεση και την παρέα σου. Μια πατατο-πίτσα που σίγουρα θα γίνει η αγαπημένη σου λύση για τα βραδιά που θέλεις κάτι διαφορετικό, γρήγορο και πεντανόστιμο!
Κεντρική φωτογραφία: Pexels.com
