Ξέχνα την κλασική ζύμη: Η πίτσα που φτιάχνεται από πατάτες και γίνεται ανάρπαστη

Ψάχνεις μια διαφορετική ιδέα για το βραδινό σου; Αν έχεις κουραστεί από τις κλασικές επιλογές, ήρθε η ώρα να μπεις στην κουζίνα και να δοκιμάσεις κάτι πραγματικά ξεχωριστό: πίτσα με βάση από πατάτες! Μια νόστιμη και χορταστική πρόταση που ταιριάζει με τα πάντα.

Αυτή η συνταγή είναι απλή και γρήγορη, φτιαγμένη με καθημερινά υλικά, και μπορεί να συνοδεύσει όχι μόνο το σπίτι, αλλά και την εκδρομή, το σχολείο ή το γραφείο. Ακόμα κι αν είσαι αρχάριος στη μαγειρική, θα ξετρελαθείς με το αποτέλεσμα.

Υλικά για τη βάση και τη γέμιση:

4 μέτριες πατάτες

3 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 καρότο

1 κόκκινη πιπεριά

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 πρέζες αλάτι

Πιπέρι κατά βούληση

Για το μείγμα:

3 μεσαία αυγά

180 γρ. γάλα

200 γρ. αλεύρι γοχ

1 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. baking powder

Πιπέρι

Ελαιόλαδο για το άλειμμα

Τριμμένη παρμεζάνα

Η παρασκευή είναι απλή: τριμμένα λαχανικά αναμειγνύονται με τα αυγά, το γάλα και τα υπόλοιπα υλικά, δημιουργώντας μια αφράτη και νόστιμη βάση. Στη συνέχεια, ψήνεται μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή υφή, ενώ η παρμεζάνα προσθέτει μια ξεχωριστή γεύση που θα κλέψει τις εντυπώσεις. Το καλύτερο; Η συνταγή είναι ευέλικτη: μπορείς να την εμπλουτίσεις με ό,τι υλικά σου αρέσουν ή να την κάνεις πιο ελαφριά ή πιο χορταστική, ανάλογα με τη διάθεση και την παρέα σου. Μια πατατο-πίτσα που σίγουρα θα γίνει η αγαπημένη σου λύση για τα βραδιά που θέλεις κάτι διαφορετικό, γρήγορο και πεντανόστιμο!

Κεντρική φωτογραφία: Pexels.com

