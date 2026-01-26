Mad Bubble
Food 26.01.2026

Ξέχνα την κλασική ζύμη: Η πίτσα που φτιάχνεται από πατάτες και γίνεται ανάρπαστη

Ανακάλυψε πώς να φτιάξεις εύκολα πίτσα με πατάτα, λαχανικά και τριμμένη παρμεζάνα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ψάχνεις μια διαφορετική ιδέα για το βραδινό σου; Αν έχεις κουραστεί από τις κλασικές επιλογές, ήρθε η ώρα να μπεις στην κουζίνα και να δοκιμάσεις κάτι πραγματικά ξεχωριστό: πίτσα με βάση από πατάτες! Μια νόστιμη και χορταστική πρόταση που ταιριάζει με τα πάντα.

Αυτή η συνταγή είναι απλή και γρήγορη, φτιαγμένη με καθημερινά υλικά, και μπορεί να συνοδεύσει όχι μόνο το σπίτι, αλλά και την εκδρομή, το σχολείο ή το γραφείο. Ακόμα κι αν είσαι αρχάριος στη μαγειρική, θα ξετρελαθείς με το αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: Φρέσκο ψωμί στο σπίτι σε λίγα λεπτά με 3 μόνο υλικά

Υλικά για τη βάση και τη γέμιση:

  • 4 μέτριες πατάτες
  • 3 φρέσκα κρεμμυδάκια
  • 1 καρότο
  • 1 κόκκινη πιπεριά
  • 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 2 πρέζες αλάτι
  • Πιπέρι κατά βούληση
Για το μείγμα:

  • 3 μεσαία αυγά
  • 180 γρ. γάλα
  • 200 γρ. αλεύρι γοχ
  • 1 κ.γ. αλάτι
  • 1 κ.γ. baking powder
  • Πιπέρι
  • Ελαιόλαδο για το άλειμμα
  • Τριμμένη παρμεζάνα
@livekitchen Καλύτερα από πίτσα! Απλώς τρίψτε τις πατάτες! Εύκολη και φθηνή συνταγή

Η παρασκευή είναι απλή: τριμμένα λαχανικά αναμειγνύονται με τα αυγά, το γάλα και τα υπόλοιπα υλικά, δημιουργώντας μια αφράτη και νόστιμη βάση. Στη συνέχεια, ψήνεται μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή υφή, ενώ η παρμεζάνα προσθέτει μια ξεχωριστή γεύση που θα κλέψει τις εντυπώσεις. Το καλύτερο; Η συνταγή είναι ευέλικτη: μπορείς να την εμπλουτίσεις με ό,τι υλικά σου αρέσουν ή να την κάνεις πιο ελαφριά ή πιο χορταστική, ανάλογα με τη διάθεση και την παρέα σου. Μια πατατο-πίτσα που σίγουρα θα γίνει η αγαπημένη σου λύση για τα βραδιά που θέλεις κάτι διαφορετικό, γρήγορο και πεντανόστιμο!

Κεντρική φωτογραφία: Pexels.com

Διάβασε επίσης: Cacio e pepe: Η πιο γρήγορη συνταγή ζυμαρικών στον κόσμο

