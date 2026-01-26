Ο Harry Styles εξηγεί τι σημαίνει πραγματικά το Aperture

Ο Harry Styles επέστρεψε στη μουσική σκηνή και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την ανακοίνωση της παγκόσμιας περιοδείας Together Together και την κυκλοφορία του νέου του single «Aperture» που αποτελεί τον προάγγελο του επερχόμενου άλμπουμ του με τον παιχνιδιάρικο τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occasionally». Ο Harry Styles παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του BBC Radio 1 με παρουσιαστή τον Greg James. Κατά τη διάρκεια της δεκάλεπτης συζήτησης, μίλησε για την έμπνευση πίσω από το «Aperture» και για τον ασυνήθιστο τίτλο του άλμπουμ του.

Ο Harry Styles περιέγραψε το νέο του τραγούδι ως μια αρχή που σηματοδοτεί ένα πιο φωτεινό και ρομαντικό κεφάλαιο στη μουσική του. «Ήθελα το πρώτο τραγούδι να μοιάζει σαν να ανοίγει ένα παράθυρο σε κάτι καινούργιο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Το “Aperture” μιλά για το να αφήνεις το φως να μπει και να επιτρέπεις στον εαυτό σου να δει τα πράγματα αλλιώς».

Αναφερόμενος στον τίτλο του άλμπουμ «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», ο Harry Styles εξήγησε ότι αντικατοπτρίζει τη διάθεση και το πνεύμα του δίσκου. «Είναι λίγο ανόητος και λίγο ρομαντικός, όπως και εγώ κάποιες φορές», είπε γελώντας. «Μου άρεσε η ιδέα να μην παίρνω τα πάντα υπερβολικά σοβαρά και να αφήνω χώρο για χιούμορ και παιχνιδιάρικη διάθεση». Ο Harry Styles μίλησε επίσης για την απόφασή του να επιστρέψει σε εκτεταμένες ζωντανές εμφανίσεις μέσα από την περιοδεία Together Together, η οποία θα περιλαμβάνει πολυήμερες στάσεις σε μεγάλες πόλεις. «Μου έλειψε πολύ η σκηνή», δήλωσε. «Το να βρίσκεσαι μπροστά σε κόσμο και να μοιράζεσαι μουσική είναι ο λόγος που ξεκίνησα όλο αυτό».

Με το «Aperture» και το άλμπουμ «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», ο Harry Styles δείχνει αποφασισμένος να συνδυάσει τον ρομαντισμό, την ελευθερία και το χιούμορ σε έναν νέο, πιο φωτεινό ήχο. Όπως ο ίδιος είπε κλείνοντας τη συνέντευξή του, «αυτός ο δίσκος είναι μια υπενθύμιση ότι η ζωή μπορεί να είναι ταυτόχρονα βαθιά και παιχνιδιάρικη και ότι δεν χρειάζεται πάντα να διαλέγεις μόνο το ένα από τα δύο».

