Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 26.01.2026

Ο Harry Styles εξηγεί τι σημαίνει πραγματικά το Aperture

Το single «Aperture» αποτελεί τον προάγγελο του επερχόμενου άλμπουμ του Harry Styles με τον παιχνιδιάρικο τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occasionally»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Harry Styles επέστρεψε στη μουσική σκηνή και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την ανακοίνωση της παγκόσμιας περιοδείας Together Together και την κυκλοφορία του νέου του single «Aperture» που αποτελεί τον προάγγελο του επερχόμενου άλμπουμ του με τον παιχνιδιάρικο τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occasionally». Ο Harry Styles παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του BBC Radio 1 με παρουσιαστή τον Greg James. Κατά τη διάρκεια της δεκάλεπτης συζήτησης, μίλησε για την έμπνευση πίσω από το «Aperture» και για τον ασυνήθιστο τίτλο του άλμπουμ του.

Ο Harry Styles περιέγραψε το νέο του τραγούδι ως μια αρχή που σηματοδοτεί ένα πιο φωτεινό και ρομαντικό κεφάλαιο στη μουσική του. «Ήθελα το πρώτο τραγούδι να μοιάζει σαν να ανοίγει ένα παράθυρο σε κάτι καινούργιο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Το “Aperture” μιλά για το να αφήνεις το φως να μπει και να επιτρέπεις στον εαυτό σου να δει τα πράγματα αλλιώς».

www.instagram.com/harrystyles

Διάβασε επίσης: Harry Styles: 30 νύχτες στο ίδιο στάδιο; Η ανακοίνωση-σοκ για την περιοδεία του 2026

Αναφερόμενος στον τίτλο του άλμπουμ «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», ο Harry Styles εξήγησε ότι αντικατοπτρίζει τη διάθεση και το πνεύμα του δίσκου. «Είναι λίγο ανόητος και λίγο ρομαντικός, όπως και εγώ κάποιες φορές», είπε γελώντας. «Μου άρεσε η ιδέα να μην παίρνω τα πάντα υπερβολικά σοβαρά και να αφήνω χώρο για χιούμορ και παιχνιδιάρικη διάθεση». Ο Harry Styles μίλησε επίσης για την απόφασή του να επιστρέψει σε εκτεταμένες ζωντανές εμφανίσεις μέσα από την περιοδεία Together Together, η οποία θα περιλαμβάνει πολυήμερες στάσεις σε μεγάλες πόλεις. «Μου έλειψε πολύ η σκηνή», δήλωσε. «Το να βρίσκεσαι μπροστά σε κόσμο και να μοιράζεσαι μουσική είναι ο λόγος που ξεκίνησα όλο αυτό».

Με το «Aperture» και το άλμπουμ «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», ο Harry Styles δείχνει αποφασισμένος να συνδυάσει τον ρομαντισμό, την ελευθερία και το χιούμορ σε έναν νέο, πιο φωτεινό ήχο. Όπως ο ίδιος είπε κλείνοντας τη συνέντευξή του, «αυτός ο δίσκος είναι μια υπενθύμιση ότι η ζωή μπορεί να είναι ταυτόχρονα βαθιά και παιχνιδιάρικη και ότι δεν χρειάζεται πάντα να διαλέγεις μόνο το ένα από τα δύο».

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa στο νέο album του Harry Styles; Οι φήμες που έχουν ξεσηκώσει τους fans

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Aperture Harry Styles Kiss All the Time. Disco Occasionally Together Together
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιάννα Τερζή στο Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι του Akyla είναι καθαρά για Eurovision»

Γιάννα Τερζή στο Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι του Akyla είναι καθαρά για Eurovision»

26.01.2026
Επόμενο
Σειρές που «έλιωσες» και τραγούδια που είχες στο repeat το 2016

Σειρές που «έλιωσες» και τραγούδια που είχες στο repeat το 2016

26.01.2026

Δες επίσης

Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence
Μουσικά Νέα

Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence

26.01.2026
Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»

26.01.2026
Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού

26.01.2026
Kianna: 1 χρόνο ετοίμαζε το «No More Drama» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Kianna: 1 χρόνο ετοίμαζε το «No More Drama» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026

26.01.2026
Eurovision 2026: Ο ρόλος – έκπληξη της Κλαυδίας στον 1ο ημιτελικό και τον Εθνικό τελικό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο ρόλος – έκπληξη της Κλαυδίας στον 1ο ημιτελικό και τον Εθνικό τελικό

26.01.2026
Zaf: Αποκαλύπτει το νόημα του τραγουδιού «Asteio» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Zaf: Αποκαλύπτει το νόημα του τραγουδιού «Asteio» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026

26.01.2026
Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο πλευρό της Evangelia για τη Eurovision 2026 – Τραγουδούν μαζί το Parea (video)
Μουσικά Νέα

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο πλευρό της Evangelia για τη Eurovision 2026 – Τραγουδούν μαζί το Parea (video)

26.01.2026
Απρόοπτο στη σκηνή με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που τραγουδούσε (video)
Μουσικά Νέα

Απρόοπτο στη σκηνή με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που τραγουδούσε (video)

26.01.2026
Τραγούδησαν Παπαρίζου σε νυχτερινό κέντρο στην Ταϊλάνδη και αποθεώθηκαν – Δες το viral video
Μουσικά Νέα

Τραγούδησαν Παπαρίζου σε νυχτερινό κέντρο στην Ταϊλάνδη και αποθεώθηκαν – Δες το viral video

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος