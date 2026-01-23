Mad Bubble
Mad Bubble
Beauty 23.01.2026

Η Maybelline και η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασαν το πιο hot speakeasy experience για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η Maybelline New York επαναπροσδιορίζει τα όρια του eventing και του brand activation στην κατηγορία της ομορφιάς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Maybelline New York, το Νο1 make-up brand στον κόσμο, παρουσίασε το “Maybe Burgers & Co.”, το πιο ανατρεπτικό burger house – speakeasy, εμπνευσμένο από τη Νέα Υόρκη, με οικοδέσποινα την Ελένη Φουρέιρα, ambassador της μάρκας!

Κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν το “Maybe Burgers & Co.” και αυτό ήταν το νόημα. Σε ένα μυστικό location στον Πειραιά, οι καλεσμένοι μυήθηκαν σε ένα μοναδικό concept για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου τίποτα δεν ήταν αυτό που φαινόταν. Ένας χώρος, δύο κόσμοι. Από τη μία πλευρά ένα πλήρως λειτουργικό New York style μπεργκεράδικο που άνοιξε τις πόρτες του για ένα μόνο βράδυ. Από την άλλη, ένα μυστικό Maybelline club μόνο για μέλη, που φιλοξένησε ένα after dark party γεμάτο μακιγιάζ, bold attitude & μουσική!

Διάβασε επίσης: Skin fasting: Η νέα τάση που αφήνει το δέρμα σου να «αναπνεύσει»

Οικοδέσποινα του event δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την Ελένη Φουρέιρα, την κορυφαία pop star και ambassador της μάρκας στην Ελλάδα, η οποία με την εκρηκτική της προσωπικότητα και την iconic παρουσία της έδωσε τον παλμό της βραδιάς μέσα από ένα δυναμικό runway που κατέληξε σε ένα exclusive performance και DJ set! Μια εμφάνιση που ενσάρκωσε απόλυτα το DNA της Maybelline: αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και unapologetic style.

Παράλληλα, AI-powered installations, immersive karaoke rooms, εντυπωσιακά displays με τα iconic προϊόντα της Maybelline (Sky High Mascara, Instant Eraser Concealer, Super Stay Matte Ink & Vinyl Ink) και beauty-forward projections δημιούργησαν ένα tech & music–driven playground, ενώ τα signature cocktails της Espolòn Tequila και τα λαχταριστά burgers του Guilty Adam πρωταγωνίστησαν σε μια εμπειρία που ενεργοποίησε όλες τις αισθήσεις.

Εκλεκτοί καλεσμένοι από τον χώρο του beauty και των media – creators, celebrities, artists, editors & trendsetters – μαζί με κάποιους τυχερούς καταναλωτές, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την immersive εμπειρία-έκπληξη της Maybelline, όπου το “maybe it’s..” έγινε statement.

Μεταξύ τους παρευρέθηκαν: Γαρυφαλλιά Καληφώνη, Αμαλία Τσιπουκτζιόγλου, Άννα Θεοδωρίδη, Αλεξία Κεφαλά, Eλένη Βουλγαράκη κτλ.

Με αυτό το μοναδικό speakeasy experience, που επιμελήθηκε η Savvy Partners, η Maybelline New York επαναπροσδιορίζει τα όρια του eventing και του brand activation στην κατηγορία της ομορφιάς, αλλά και ευρύτερα, αποδεικνύοντας ότι όχι μόνο ακολουθεί, αλλά και δημιουργεί τα trends.

Διάβασε επίσης: Σαμπουάν ή conditioner που έχουν χαλάσει; Δες τα σημάδια πριν είναι αργά

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Maybelline ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νέες γνωριμίες κι όχι μόνο: Ο Κριός κι ακόμα 4 ζώδια θα περάσουν ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο

Νέες γνωριμίες κι όχι μόνο: Ο Κριός κι ακόμα 4 ζώδια θα περάσουν ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο

23.01.2026
Επόμενο
Η Sydney Sweeney θα ενσαρκώσει την επικίνδυνη γυναίκα της Edith Wharton

Η Sydney Sweeney θα ενσαρκώσει την επικίνδυνη γυναίκα της Edith Wharton

23.01.2026

Δες επίσης

Πώς ένα μιλκσέικ επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλό σου (και τι να πεις αντί για αυτό)
Life

Πώς ένα μιλκσέικ επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλό σου (και τι να πεις αντί για αυτό)

23.01.2026
Δεν είναι το τρέξιμο: Αυτή η άσκηση θα σε κάνει να ζήσεις περισσότερο
Fitness

Δεν είναι το τρέξιμο: Αυτή η άσκηση θα σε κάνει να ζήσεις περισσότερο

23.01.2026
Νέες γνωριμίες κι όχι μόνο: Ο Κριός κι ακόμα 4 ζώδια θα περάσουν ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο
Life

Νέες γνωριμίες κι όχι μόνο: Ο Κριός κι ακόμα 4 ζώδια θα περάσουν ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο

23.01.2026
Skin fasting: Η νέα τάση που αφήνει το δέρμα σου να «αναπνεύσει»
Beauty

Skin fasting: Η νέα τάση που αφήνει το δέρμα σου να «αναπνεύσει»

23.01.2026
Η νέα παγίδα στις online γνωριμίες ονομάζεται «Bio-baiting» – Τι είναι και τι πρέπει να προσέχεις
Life

Η νέα παγίδα στις online γνωριμίες ονομάζεται «Bio-baiting» – Τι είναι και τι πρέπει να προσέχεις

23.01.2026
Οι 3 τάσεις που θα σε κάνουν να αγαπήσεις ξανά τα jeans σου
Fashion

Οι 3 τάσεις που θα σε κάνουν να αγαπήσεις ξανά τα jeans σου

23.01.2026
Δεν έχει σημασία το κρύο: Ο λόγος που πρέπει να αερίζεις το σπίτι σου ακόμα και τον χειμώνα
Life

Δεν έχει σημασία το κρύο: Ο λόγος που πρέπει να αερίζεις το σπίτι σου ακόμα και τον χειμώνα

23.01.2026
Μέχρι πόσα αυγά επιτρέπεται να τρως για πρωινό καθημερινά
Life

Μέχρι πόσα αυγά επιτρέπεται να τρως για πρωινό καθημερινά

23.01.2026
Το μυστικό που κρατάει τα φυτά ζωντανά όλο τον χειμώνα
Life

Το μυστικό που κρατάει τα φυτά ζωντανά όλο τον χειμώνα

23.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά