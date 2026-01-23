Mad Bubble
Η Sydney Sweeney θα ενσαρκώσει την επικίνδυνη γυναίκα της Edith Wharton

Η Sydney Sweeney πρωταγωνιστεί και η Josie Rourke σκηνοθετεί την κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Edith Wharton «The Custom of the Country»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sydney Sweeney ετοιμάζεται να αναλάβει έναν από τους πιο εμβληματικούς γυναικείους ρόλους της αμερικανικής λογοτεχνίας, καθώς θα πρωταγωνιστήσει και θα συμμετάσχει στην παραγωγή της κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος «The Custom of the Country» της Edith Wharton. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η Josie Rourke και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Η Josie Rourke μίλησε με ενθουσιασμό για το πρότζεκτ, χαρακτηρίζοντας την ηρωίδα Undine Spragg ως «την αυθεντική επικίνδυνη γυναίκα». Όπως δήλωσε, «ο χαρακτήρας της Edith Wharton έχει γοητεύσει, σαγηνεύσει και εξοργίσει γενιές αναγνωστών. Το «The Custom of the Country» ήταν το κορυφαίο αμερικανικό μυθιστόρημα της Edith Wharton και η Undine Spragg διασχίζει την Αμερική και την Ευρώπη με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε μια εποχή τεράστιων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών».

Η Josie Rourke πρόσθεσε ότι, καθώς έγραφε τη διασκευή, η μορφή της Sydney Sweeney κυριαρχούσε στη σκέψη της, λέγοντας ότι «είναι σαν η Edith Wharton να έγραψε αυτόν τον ρόλο για εκείνη πριν από έναν αιώνα».

Η Sydney Sweeney θα ενσαρκώσει την Undine Spragg, μια φιλόδοξη νεαρή γυναίκα από τη μεσοδυτική Αμερική, η οποία επιδιώκει με κάθε τρόπο να κατακτήσει τα κοινωνικά ύψη της Νέας Υόρκης των αρχών του 20ού αιώνα. Ο χαρακτήρας περιγράφεται ως μια γυναίκα οπλισμένη με ομορφιά, τόλμη και ατσάλινη θέληση, που συγκρούεται με την εδραιωμένη ελίτ και δεν φοβάται τη δημόσια κατακραυγή, μέχρι τη στιγμή που ο έρωτας και η τύχη μοιάζουν να ευθυγραμμίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιλογή της Sydney Sweeney έρχεται σε μια περίοδο έντονης επαγγελματικής δραστηριότητας για την ηθοποιό. Η πρόσφατη ταινία της «The Housemaid» ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και ήδη βρίσκεται σε ανάπτυξη το σίκουελ, ενώ η ερμηνεία της ως πυγμάχου Christy Martin στην ταινία «Christy» απέσπασε θετικές κριτικές. Η Josie Rourke είναι γνωστή κυρίως από τη σκηνοθεσία της ταινίας «Mary Queen of Scots», με πρωταγωνίστριες τις Saoirse Ronan και Margot Robbie, και θεωρείται μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές του σύγχρονου βρετανικού κινηματογράφου.

Edith Wharton Sydney Sweeney The Custom of the Country λογοτεχνία ΤΑΙΝΙΑ
