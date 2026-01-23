Mad Bubble
Beauty 23.01.2026

Skin fasting: Η νέα τάση που αφήνει το δέρμα σου να «αναπνεύσει»

skincare_tips
Το skin fasting φέρνει την απλότητα στο skincare, μειώνει την ευαισθησία και αναδεικνύει την υγιή όψη του δέρματος
Μαρία Χατζηγιάννη

Το κρύο, οι ξηροί άνεμοι και η χαμηλή υγρασία δημιουργούν την ανάγκη να προστατεύεις το δέρμα σου. Παράλληλα, η χρήση πολλών ενεργών συστατικών και η αντίληψη ότι «όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα» μπορεί να κουράσει την επιδερμίδα και να αποδυναμώσει τον φυσικό φραγμό της.

Τα τελευταία χρόνια, η τάση στη φροντίδα της επιδερμίδας μετατοπίζεται από την υπερβολή στην απλότητα. Το skin fasting, ή αλλιώς η «καλλυντική νηστεία», προτείνει να περιορίσεις τα προϊόντα στα απολύτως απαραίτητα για λίγες ημέρες ή εβδομάδες, δίνοντας στο δέρμα σου την ευκαιρία να επαναφέρει τη φυσική του ισορροπία.

skincare
Διάβασε επίσης: 6 hair trends που αξίζει να «κλέψεις» από τις celebrities μέσα στο 2026

Όταν η επιδερμίδα «νηστεύει»

Η ιδέα είναι να αφήσεις το δέρμα να «αναπνεύσει» χωρίς πολλαπλά στρώματα προϊόντων. Η ρουτίνα περιορίζεται σε έναν ήπιο καθαρισμό, μια ελαφριά ενυδατική και αντηλιακή προστασία. Με αυτόν τον τρόπο, η επιδερμίδα μπορεί να επαναφέρει τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας και ενυδάτωσης, μειώνοντας τις πιθανές αντιδράσεις από συνδυασμούς προϊόντων.

xeimwnas_skincare
Τα οφέλη του skin fasting

Η μείωση των προϊόντων βοηθά στη μείωση της ευαισθησίας, ιδιαίτερα για το ευαίσθητο ή ταλαιπωρημένο δέρμα, ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και διατηρεί την υγρασία. Παράλληλα περιορίζει την υπερβολική απολέπιση που μπορεί να προκαλούν τα δυνατά οξέα ή τα ρετινοειδή, ενώ αποκαλύπτει ποια προϊόντα είναι πραγματικά απαραίτητα για τη φροντίδα σου.

skincare
Πώς εφαρμόζεται

Το skin fasting γίνεται σταδιακά, ξεκινώντας με τη μείωση ή αφαίρεση δραστικών συστατικών και περιορίζοντας τη ρουτίνα στα βασικά. Ένα παράδειγμα είναι ένας απλός καθαρισμός με ήπια συστατικά, μια ελαφριά ενυδατική χωρίς πρόσθετα αρώματα και η καθημερινή αντηλιακή προστασία, ακόμη και όταν μένεις στο σπίτι.

Η πρακτική αυτή δίνει την ευκαιρία να παρατηρήσεις πώς αντιδρά το δέρμα σου και να ανακαλύψεις τι χρειάζεται πραγματικά. Προσφέρει μια μίνιμαλ αλλά αποτελεσματική ρουτίνα, αφήνοντας την επιδερμίδα υγιή, λεία και φρέσκια.

Διάβασε επίσης: Τα 4 ενυδατικά στοιχεία που πρέπει να έχεις πάντα στη χειμερινή σου ρουτίνα

