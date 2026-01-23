Mad Bubble
Μουσικά Νέα 23.01.2026

Θοδωρής Φέρρης – «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη»: Κυκλοφορεί νέο album και συναρπάζει

Το album αποτελείται από 11 τραγούδια διαφόρων δημιουργών, «ντυμένα» με τη μοναδική και χαρακτηριστική ερμηνεία του Θοδωρή Φέρρη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Θοδωρής Φέρρης παρουσιάζει το νέο album «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά – πρόταση για το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Με το «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, ο Θοδωρής Φέρρης επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους πιο αυθεντικούς, ερωτικούς και επιτυχημένους ερμηνευτές, χαρίζοντας ένα album που θα ακουστεί δυνατά και θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά και το μυαλό του κοινού.

Το album αποτελείται από 11 τραγούδια διαφόρων δημιουργών, «ντυμένα» με τη μοναδική και χαρακτηριστική ερμηνεία του Θοδωρή Φέρρη και σύγχρονες ενορχηστρώσεις. Προπομπό αποτέλεσε το «Είπες», μια σαρωτική επιτυχία που μέσα σε ένα μήνα έγινε χρυσή σε πωλήσεις με πάνω από 5 εκατομμύρια streaming points και viral στα social media, ενώ κατέκτησε τις πρώτες θέσεις του Spotify Top50 και του ραδιοφωνικού airplay.

Θοδωρής Φερρής: Ο καλλιτέχνης που έμαθε στην Ελλάδα να ερωτεύεται ξανά το 2025
Το νέο focus track από το album είναι το «Αφού Σε Ξεπέρασα», ένα δυναμικό λαϊκό τραγούδι που έχει ήδη αγαπηθεί μέσα από τις πολύμηνες επιτυχημένες εμφανίσεις του στο «Posidonio». Εκτός από νέα τραγούδια, το «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» περιέχει και τις ήδη κυκλοφορημένες μεγάλες επιτυχίες «Κατάματα», «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)», «Το Παίρνω Πάνω Μου» και «24 Ώρες» που έχουν γίνει πλατινένιες και χρυσές μετρώντας αθροιστικά πάνω από 35 εκατομμύρια streaming points.

Βρείτε το «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» στις streaming υπηρεσίες: https://stmg.app/c/thodoris-ferris-oso-tha-gyrizei-i-gi

