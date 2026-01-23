Mad Bubble
Πλησιάζει η πρεμιέρα του Bridgerton με τον Luke Thompson σε πρώτο πλάνο

Ο Βρετανός ηθοποιός αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σεζόν και φέρνει σαιξπηρικό βάθος στη δημοφιλή σειρά του Netflix
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η σεζόν 4 του πολυαναμενόμενου «Bridgerton» του Netflix θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, με το μέρος 1 να κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου και το μέρος 2 στις 26 Φεβρουαρίου. Ο Luke Thompson, ένας από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες του τηλεοπτικού σύμπαντος του «Bridgerton», περνά στο προσκήνιο της αφήγησης στη νέα σεζόν, ενσαρκώνοντας τον Benedict Bridgerton, και αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια ερμηνεύει έργα του William Shakespeare στο θέατρο, θεωρεί ότι η σειρά έχει βαθύτερες συγγένειες με το σαιξπηρικό σύμπαν απ’ όσο φαντάζεται το ευρύ κοινό.

Σε συνέντευξή του στους Times, ο Luke Thompson δήλωσε «Στην ουσία του, το Bridgerton έχει μια πολύ σαιξπηρική ευαισθησία». Ο Luke Thompson εξήγησε ότι τόσο ο William Shakespeare όσο και το «Bridgerton» χρησιμοποιούν ιστορικά σκηνικά για να μιλήσουν για σύγχρονες ανησυχίες και ότι και οι δύο κόσμοι κινούνται μέσα σε μια υπερτονισμένη πραγματικότητα, όπου το συναίσθημα και το δράμα λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις της αφήγησης.

Η τέταρτη σεζόν βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της σειράς, «An Offer From a Gentleman», και αφηγείται την ιστορία της Sophie Beckett, κόρης ενός κόμη που έχει υποβαθμιστεί σε υπηρέτρια από τη σκληρή της μητριά. Η Sophie εισέρχεται μυστικά στον χορό μεταμφιεσμένων των Bridgerton και εκεί συναντά τον Benedict. Η σχέση του με τη Sophie αποτελεί συνδυασμό μυστηρίου, πάθους και συγκρούσεων. Ο Luke Thompson περιέγραψε αυτή την πλοκή ως «μια κωμωδία παρεξήγησης και μεταμφίεσης που είναι πολύ σαιξπηρική», παραπέμποντας ευθέως σε έργα όπως το «Όνειρο θερινής νυκτός».

Ο Benedict Bridgerton υπήρξε επί χρόνια αγαπημένος χαρακτήρας των θαυμαστών, ως ο γοητευτικός δεύτερος γιος που λειτουργούσε ως αντίβαρο στον σοβαρό μεγαλύτερο αδελφό του Anthony Bridgerton, τον οποίο υποδύεται ο Jonathan Bailey, και ως ηθικό στήριγμα της νεότερης αδελφής του Eloise Bridgerton, την οποία ενσαρκώνει η Claudia Jessie. Στη νέα σεζόν, ο χαρακτήρας καλείται να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο της δέσμευσης και του γάμου, κάτι που, όπως παραδέχθηκε ο Luke Thompson, αντανακλά ένα υπαρξιακό δίλημμα της σύγχρονης ζωής.

Η τέταρτη σεζόν συνδυάζει φαντασμαγορικά κοστούμια, χορούς μεταμφιεσμένων και κοινωνικά δρώμενα της εποχής, δημιουργώντας την κλασική ατμόσφαιρα Bridgerton που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια θεατές. Το trailer, που κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα, έδωσε μια πρώτη γεύση από την ρομαντική ιστορία που υπόσχεται συγκίνηση και ανατροπές.

