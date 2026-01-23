Mad Bubble
Η μεγάλη επιστροφή της Loreen: Το νέο άλμπουμ «Wildfire» και η dream team με τη Sia

Η απόλυτη pop icon Loreen επιστρέφει με το single «Feels Like Heaven» και μας ξεναγεί στον δικό της επίγειο παράδεισο
Η αναμονή έφτασε στο τέλος της για τους fans της απόλυτης pop icon. Η Loreen, η καλλιτέχνιδα που επαναπροσδιόρισε τον ήχο της σύγχρονης ευρωπαϊκής pop, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ολοκαίνουριου άλμπουμ της με τίτλο «Wildfire», το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις 27 Μαρτίου 2026. Ως προάγγελο αυτής της νέας εποχής, μας παρουσιάζει το καθηλωτικό single «Feels Like Heaven», μια κυκλοφορία που σηματοδοτεί ένα τολμηρό, νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Μια «Dream Team» παγκόσμιας κλάσης

Το «Feels Like Heaven» δεν είναι απλώς ένα ακόμα track, αλλά το αποτέλεσμα μιας καλλιτεχνικής συνάντησης κορυφαίων ονομάτων. Στη σύνθεση και την παραγωγή συναντάμε τον Jesse Shatkin (τον άνθρωπο πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Sia), τον Calum Landau (Ellie Goulding), αλλά και την ίδια τη Sia, η οποία συνυπογράφει το κομμάτι. Την ομάδα συμπληρώνει ο Myles Avery, γνωστός από τις συνεργασίες του με τις Tate McCrae και Megan Thee Stallion, διασφαλίζοντας έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα φρέσκος, συναισθηματικός και απόλυτα σύγχρονος.δ

Διάβασε επίσης: Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

«Ο Παράδεισος είναι μια εσωτερική κατάσταση»

Για τη Loreen, το νέο της single είναι μια πνευματική κατάθεση για την ελευθερία που κερδίζουμε όταν αφήνουμε τον έλεγχο. Όπως εξηγεί η ίδια, ο τίτλος δεν αναφέρεται σε κάποιο μεταφυσικό μέρος, αλλά στον παράδεισο που κρύβουμε μέσα μας:

«Ο Παράδεισος και η Κόλαση δεν είναι προορισμοί, τους δημιουργούμε εμείς εδώ, μέσα από τον τρόπο που νιώθουμε και αγαπάμε. Το “Feels Like Heaven” μιλάει για την παράδοση. Γιατί όταν παραδίνεσαι, δημιουργείς ελευθερία. Και η ελευθερία είναι αγάπη».

Το Tracklisting του «Wildfire»

Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει 13 κομμάτια, ανάμεσά τους και την παγκόσμια επιτυχία «Tattoo», καθώς και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με τον 6LACK.

Αναλυτικά τα tracks του «Wildfire»:

  1. Where Do We Go From Here

  2. Feels Like Heaven

  3. Weapons

  4. Is It Love

  5. Can’t Pull Me Down

  6. Melt

  7. Wildfire

  8. Coming Close

  9. Set Me Free

  10. Tattoo

  11. Lose That Light (ft. 6LACK)

  12. Kiss The Sky

  13. True Love

Το «Wildfire» είναι πλέον διαθέσιμο για προ-παραγγελία, ενώ το «Feels Like Heaven» κυκλοφορεί ήδη ψηφιακά από την Universal Music.

Άκου το εδώ Feels Like Heaven – song and lyrics by Loreen | Spotify

Διάβασε επίσης: Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

album Loreen Sia Νέα Κυκλοφορία
