Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 23.01.2026

Μαρίνα Σάττι: Το ZARI στα 10 καλύτερα Eurovision τραγούδια όλων των εποχών

Η παρουσία της Μαρίνας Σάττι στο Top 10 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση καταγράφει η Μαρίνα Σάττι, καθώς το τραγούδι ZARI (Ελλάδα 2024) κατέκτησε την 10η θέση στο ESC Top 250 για το 2025, τη μεγάλη ετήσια λίστα του EFR12 Radio με τα καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται μέσα στο Top 10 των κορυφαίων τραγουδιών όλων των εποχών, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση και τη διεθνή δυναμική του “ZARI”. Παράλληλα, είναι το νούμερο ένα ελληνικό τραγούδι της λίστας για το 2025.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ZARI αποτελεί το δεύτερο τραγούδι από τη χρονιά του (2024) που βρίσκεται στη δεκάδα. Μοναδικό τραγούδι από την ίδια χρονιά που το ξεπερνά είναι το κομμάτι της Κροατίας, το οποίο βρίσκεται μόλις δύο θέσεις πιο πάνω, ενώ το νικητήριο τραγούδι της Eurovision 2024 ακολουθεί μία θέση πιο κάτω, εκτός δεκάδας. Το 2025, η Μαρίνα Σάττι επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision, συμμετέχοντας στο ειδικό αφιέρωμα για τη Celine Dion, μια εμφάνιση που απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές και ξεχώρισε για τη συγκίνηση και την καλλιτεχνική της ποιότητα.

Η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Οι πρώτες δηλώσεις για την περιπέτεια υγείας της
https://www.instagram.com/marina_satti/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός

Η λίστα ESC Top 250 ανακοινώθηκε και φέτος με την καθιερωμένη αντίστροφη μετάδοση ανά 50 τραγούδια από το EFR12 Radio, έπειτα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου μέσω του songfestival.be, με συμμετοχές φίλων της Eurovision από όλο τον κόσμο. Στην κορυφή του chart για το 2025 βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά η Loreen με το «Euphoria», κατακτώντας την πρωτιά για 12η φορά στην ιστορία του θεσμού.

https://www.instagram.com/marina_satti/

Η παρουσία της Μαρίνας Σάττι στο Top 10 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη επιστροφή της στη σκηνή της Eurovision το 2025, επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής και εδραιώνει το ZARI ως ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία του διαγωνισμού.

https://www.instagram.com/marina_satti/

Διάβασε επίσης: Η ιστορία πίσω από το όνομα: Τι θέλει να πει στον εαυτό του ο Good Job Nicky πριν τη Eurovision 2026

Δες κι αυτό..

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Eurovision Μαρίνα Σάττι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το μυστικό που κρατάει τα φυτά ζωντανά όλο τον χειμώνα

Το μυστικό που κρατάει τα φυτά ζωντανά όλο τον χειμώνα

23.01.2026
Επόμενο
Η μεγάλη επιστροφή της Loreen: Το νέο άλμπουμ «Wildfire» και η dream team με τη Sia

Η μεγάλη επιστροφή της Loreen: Το νέο άλμπουμ «Wildfire» και η dream team με τη Sia

23.01.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Ο παραγωγός του Justin Bieber στηρίζει τον Good Job Nicky – Το story που έκανε
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο παραγωγός του Justin Bieber στηρίζει τον Good Job Nicky – Το story που έκανε

23.01.2026
Η μεγάλη επιστροφή της Loreen: Το νέο άλμπουμ «Wildfire» και η dream team με τη Sia
Μουσικά Νέα

Η μεγάλη επιστροφή της Loreen: Το νέο άλμπουμ «Wildfire» και η dream team με τη Sia

23.01.2026
Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός

23.01.2026
Ο A$AP Rocky και η Tokischa μαζί στο Flackito Jodye
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky και η Tokischa μαζί στο Flackito Jodye

23.01.2026
Η ιστορία πίσω από το όνομα: Τι θέλει να πει στον εαυτό του ο Good Job Nicky πριν τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Η ιστορία πίσω από το όνομα: Τι θέλει να πει στον εαυτό του ο Good Job Nicky πριν τη Eurovision 2026

23.01.2026
Harry Styles: 30 νύχτες στο ίδιο στάδιο; Η ανακοίνωση-σοκ για την περιοδεία του 2026
Μουσικά Νέα

Harry Styles: 30 νύχτες στο ίδιο στάδιο; Η ανακοίνωση-σοκ για την περιοδεία του 2026

23.01.2026
Ο Harry Styles εγκαινιάζει τη νέα του εποχή με το τραγούδι Aperture- Άκουσέ το
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles εγκαινιάζει τη νέα του εποχή με το τραγούδι Aperture- Άκουσέ το

23.01.2026
Eurovision 2026: Ο Käärijä δηλώνει φαν του Ακύλα και του «Ferto» – Το δημόσιο σχόλιο που έκανε
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο Käärijä δηλώνει φαν του Ακύλα και του «Ferto» – Το δημόσιο σχόλιο που έκανε

23.01.2026
Όσκαρ Μουσικής 2026: Ρεκόρ για τον Ludwig Göransson – Εκτός η Miley Cyrus και ο Ed Sheeran
Μουσικά Νέα

Όσκαρ Μουσικής 2026: Ρεκόρ για τον Ludwig Göransson – Εκτός η Miley Cyrus και ο Ed Sheeran

23.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026