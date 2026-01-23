Μαρίνα Σάττι: Το ZARI στα 10 καλύτερα Eurovision τραγούδια όλων των εποχών

Μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση καταγράφει η Μαρίνα Σάττι, καθώς το τραγούδι ZARI (Ελλάδα 2024) κατέκτησε την 10η θέση στο ESC Top 250 για το 2025, τη μεγάλη ετήσια λίστα του EFR12 Radio με τα καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται μέσα στο Top 10 των κορυφαίων τραγουδιών όλων των εποχών, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση και τη διεθνή δυναμική του “ZARI”. Παράλληλα, είναι το νούμερο ένα ελληνικό τραγούδι της λίστας για το 2025.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ZARI αποτελεί το δεύτερο τραγούδι από τη χρονιά του (2024) που βρίσκεται στη δεκάδα. Μοναδικό τραγούδι από την ίδια χρονιά που το ξεπερνά είναι το κομμάτι της Κροατίας, το οποίο βρίσκεται μόλις δύο θέσεις πιο πάνω, ενώ το νικητήριο τραγούδι της Eurovision 2024 ακολουθεί μία θέση πιο κάτω, εκτός δεκάδας. Το 2025, η Μαρίνα Σάττι επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision, συμμετέχοντας στο ειδικό αφιέρωμα για τη Celine Dion, μια εμφάνιση που απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές και ξεχώρισε για τη συγκίνηση και την καλλιτεχνική της ποιότητα.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός

Η λίστα ESC Top 250 ανακοινώθηκε και φέτος με την καθιερωμένη αντίστροφη μετάδοση ανά 50 τραγούδια από το EFR12 Radio, έπειτα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου μέσω του songfestival.be, με συμμετοχές φίλων της Eurovision από όλο τον κόσμο. Στην κορυφή του chart για το 2025 βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά η Loreen με το «Euphoria», κατακτώντας την πρωτιά για 12η φορά στην ιστορία του θεσμού.

Η παρουσία της Μαρίνας Σάττι στο Top 10 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη επιστροφή της στη σκηνή της Eurovision το 2025, επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής και εδραιώνει το ZARI ως ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία του διαγωνισμού.

Διάβασε επίσης: Η ιστορία πίσω από το όνομα: Τι θέλει να πει στον εαυτό του ο Good Job Nicky πριν τη Eurovision 2026

Δες κι αυτό..