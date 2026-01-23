Mad Bubble
Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός

Το «Ferto» γίνεται viral, το «Dark Side of the Moon» κονταροχτυπιέται και το μεγάλο ντέρμπι για την εκπροσώπηση ξεκινά
Ακόμη κι αν δεν πιστεύετε στα στοιχήματα, τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει πως, για τη Eurovision, οι προβλέψεις τους συχνά πέφτουν κοντά στην πραγματική κατάταξη. Παρά τις ανατροπές και τα «outsiders» που κατά καιρούς μπαίνουν στην πρώτη δεκάδα, η γενική εικόνα δεν απέχει πολύ από τις προβλέψεις. Γι’ αυτό και η άνοδος της Ελλάδας στην 5η θέση της τελικής προβλεπόμενης κατάταξης για τον διαγωνισμό του Μαΐου 2026, μόλις λίγες μέρες μετά την ολοκληρωμένη παρουσίαση των 28 υποψήφιων τραγουδιών στους εθνικούς ημιτελικούς, αποτελεί γεγονός που δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το eurovisionworld.com, οι πρώτες θέσεις στα στοιχήματα κρατούν το Ισραήλ και τη Φιλανδία, ενώ ακολουθούν η Σουηδία, η Ουκρανία και η Ελλάδα. Σημειώνεται ότι για χώρες όπως η Σουηδία, η Ουκρανία και η Φιλανδία οι εθνικοί τελικοί δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ για το Ισραήλ έχει ήδη ανακοινωθεί ο εκπρόσωπός του, ο Noam Bettan.

Όπως εξηγεί ο @itsmezisis, ειδικός σε θέματα Eurovision: «Οι στοιχηματικές βασίζονται στο τραγούδι, τον καλλιτέχνη, το βιντεοκλίπ και ό,τι στοιχεία έχουν διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή. Για την Ελλάδα, έχουν τα τραγούδια, τα βιντεοκλίπ και τα βιογραφικά των καλλιτεχνών. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο κόσμος που ποντάρει σε κάθε χώρα – όσο περισσότεροι στοιχηματίζουν για μια χώρα, τόσο οι πιθανότητες «μειώνονται»». Με άλλα λόγια, η 5η θέση της Ελλάδας δείχνει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από όσους στοιχηματίζουν, Έλληνες και ξένους αλλά τα τελικά αποτελέσματα θα κριθούν κυρίως στη σκηνή.

Στον εθνικό τελικό, ο Ακύλας με το «Ferto» προηγείται στα στοιχήματα με 41%, ενώ ακολουθεί ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» και 30%. Στην 3η θέση βρίσκεται η Marseaux με το «Hanomai», με 13% πιθανότητα νίκης.

Το «Ferto» έχει ήδη γίνει viral στο TikTok, αλλά σε διάφορες δημοσκοπήσεις και polls που διοργανώνουν fans και sites, ο Good Job Nicky συχνά εμφανίζεται ως φαβορί. Το τελικό αποτέλεσμα θα καθοριστεί από τις live εμφανίσεις των υποψηφίων στον ημιτελικό και τον τελικό, ενώ πάντα δεν αποκλείεται μια έκπληξη από κάποιο λιγότερο προβεβλημένο διαγωνιζόμενο. Η Eurovision 2026 υπόσχεται μεγάλο ενδιαφέρον και έντονο στοιχηματικό «ντέρμπι» για τη χώρα μας, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε πολύ υψηλή θέση, κάτι που σπάνια συμβαίνει σε τόσο πρώιμο στάδιο.

